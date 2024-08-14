القناة الأكثر مشاهدة.. تردد قناة ميكي للأطفال على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات بعد التحديث وخطوات ضبط تردد القناة

قناة ميكي كيدز من أبرز القنوات في مجال ترفيه الأطفال بالعالم العربي وبالأخص في مصر منذ تأسيسها عام 2012 وتميزت القناة بجذب الأطفال والعائلات بفضل تنوع محتواها، والذي يتضمن دبلجة الأفلام الكرتونية الأغاني الجذابة والبرامج التعليمية، وتوفر القناة بث مجاني بجودة HD مع التزامها بتقديم محتوى آمن وممتع للأطفال على مدار الساعة.

الترددات الجديدة لقناة ميكي على الأقمار الصناعية

للحصول على أفضل تجربة مشاهدة وجودة عرض بدون أي تشويش مع قناة ميكي كيدز إليك الترددات المحدثة على الأقمار الصناعية مع التأكد من كتابة بيانات القناة بشكل صحيح:

تردد قناة ميكي على نايل سات:

التردد 11526.

الاستقطاب أفقي H.

معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ ⅞.

الجودة HD.

تردد قناة ميكي على عرب سات:

التردد 11257.

الاستقطاب أفقي H.

معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ ¾.

خطوات ضبط قناة ميكي على جهاز التلفاز

لتنصيب قناة ميكي الجديدة على جهاز الاستقبال الخاص بك اتبع الخطوات التالية: