نزليها بسرعهه لأطفالك.. أحدث ترددات قناة MBC 3 على النايل سات والعرب سات وخطوات ضبط التردد الجديد

قناة MBC 3 من أبرز القنوات المتخصصة في تقديم محتوى مخصص للأطفال وبرزت منذ بداياتها ببرنامج تسالي أحلى عالم الذي يقدمه فريق إعلامي محترف يتمتع بقدرة استثنائية على جذب انتباه الأطفال وامتاعهم بأسلوب مبتكر، وتقدم القناة مجموعة متنوعة من البرامج وأفلام الكرتون التي تلبي اهتمامات الأطفال وتستمر في جذبهم، نتيجة لهذا التنوع والتميز في المحتوى ويسعى الكثيرون للبحث المستمر عن تردد القناة لمتابعة برامجها الممتعة على مدار الساعة نقدم لكم هنا التردد الجديد للقناة.

تردد قناة MBC 3 على نايل سات وعرب سات

قناة MBC 3 قد تمكنت من استقطاب اهتمام الأطفال في العالم العربي بفضل محتواها المتميز والمبتكر وتقدم القناة برامج كرتونية حصرية وتدعم القيم الإيجابية وإليك التردد الجديد للقناة:

معامل تصحيح الخطأ ⅚.

التردد 11475.

القمر الصناعي نايل سات.

الاستقطاب أفقي.

معدل الترميز 27500.

الجودة HD.

تقدم قناة mbc3 محتوى استثنائي للأطفال ويشتمل على برامج تعليمية ومسلسلات كرتونية ذات مغزى ويمكن متابعة القناة عبر قمر عرب سات على التردد التالي:

التردد 12399.

معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ 4/3.

الاستقطاب عمودي.

خطوات ضبط قناة MBC 3 على جهاز الاستقبال

تسعى القناة دائما إلى تجديد محتواها من خلال إضافة برامج جديدة وتحسين جودة الإشارة اتبع الخطوات التالية لضبط التردد على جهاز التلفاز: