القنوات المجانية الناقلة لمباراة ريال مدريد وأتالانتا اليوم 14-08-2024 كأس السوبر الأوروبي

القنوات المجانية الناقلة لمباراة ريال مدريد وأتالانتا، من أكثر الأمور التي تتزايد عنها عمليات البحث خلال الساعات الأخيرة والتي يلتقي فيها فريق ريال مدريد بفريق أتالانتا مساء اليوم الموافق 14 أغسطس 2024 على ملعب وارسو الوطني ضمن مباريات كأس السوبر الأوروبي 2024، وخلال الساعات الأخيرة بدأ عدد كبير من عشاق الساحرة المستديرة في البحث عن القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وأتالانتا وهذا ما سوف نستعرضه لكم خلال السطور التالية…..

مباراة ريال مدريد وأتالانتا في كأس السوبر الأوروبي

يدخل فريق ريال مدريد هذه المباراة وهو حامل لقب بطل دوري أوروبا 2023، فيما يخوض أتالانتا هذه المباراة وهو بطل الدوري الأوروبي لهذا الموسم، يشارك النجم الفرنسي”كيليان مبابي” في هذه المباراة للمرة الأولى في صفوف ريال مدريد بعد إنتقاله إلى سانتياجو برنابيو بعد أن أتى من فريق باريس سان جيرمان .

موعد مباراة ريال مدريد وأتالانتا

ومن المقرر أن تنطلق صافرة الحكم لمباراة ريال مدريد وأتالانتا مساء اليوم الموافق 14 أغسطس 2024، في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية.

القنوات المجانية الناقلة لمباراة ريال مدريد وأتالانتا

ويمكنكم متابعة أحداث مباراة ريال مدريد وأتالانتا على قناة beIN Sports HD 1 التي تعد الناقل الحصري لمباريات كأس السوبر الأوروبي ، هذا بالإضافة إلى الأستوديو التحليلي الذي تقدمه القناة قبل انطلاق صافرة الحكم بساعة تستعرض من خلاله التشكيل المتوقع للفريقين وخطة المباراة والغيابات وأسبابها، والتي يمكن استقبالها من خلال التردد الآتي: