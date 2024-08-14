صرف مكرمة لكل مواطن.. حقيقة صرف مكرمة ملكية في اليوم الوطني وما هي خطوات الاستعلام عن أهلية الضمان الاجتماعي

في الفترة الأخيرة تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء عن صدور قرار بمنح مكرمة ملكية لمستفيدي من برنامج الضمان الاجتماعي المطور بمناسبة اليوم الوطني، وقد أثارت هذه الأنباء تساؤلات عديدة بين المستفيدين الذين تواصلوا مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للاستفسار عن صحة هذه المعلومات.

صرف مكرمة ملكية في اليوم الوطني

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة أن الأخبار المتداولة حول صرف مكرمة ملكية لمستفيدي الضمان الاجتماعي المطور لا أساس لها من الصحة، وأنها مجرد شائعات وأكدت الوزارة أنه لم يصدر أي إعلان رسمي بهذا الشأن وبخصوص المعاشات المستحقة سيتم إيداعها في الوقت المحدد، وسيتم صرف الدعم في اليوم الأول من شهر سبتمبر كما سيتم الإعلان عن نتائج الأهلية للمستفيدين في يوم 27 من أغسطس القادم.

خطوات الاستعلام عن أهلية مستفيدي الضمان الاجتماعي

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة عن تفاصيل الاستعلام عن نتائج الأهلية للدفعة الخاصة بشهر سبتمبر 2024، وتبعا للإعلان سيتم الكشف عن نتائج الأهلية في 27 أغسطس ويمكن للمستفيدين الاطلاع على نتائجهم من خلال اتباع الخطوات التالية: