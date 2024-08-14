إضافة درجتين فوري لطلاب الثانوية العامة.. شوف نتيجتك بعد التعديل

قامت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بالإعلان عن إضافة درجتين لامتحان مادة الفيزياء لجميع طلاب وطالبات الثانوية العامة، الذين قاموا باختيار نماذج ب وج، وتحديدًا في السؤال رقم 34 بمادة الفيزياء، وهو الخاص بالدائرة الكهربائية، على أن ذلك شمل طلاب شعبة علمي علوم، بما رفع من مجموع كل طالب وكذلك المراكز المتحصل عليها الأوائل، مما يُفيد بأن بعض الطلبة حصلوا على المركز الأول بعد أن كانوا في السادس والخامس، ناهيك على إمكانية التعرف على المجموع بعد التعديل بالدخول إلى موقع الوزارة للاستعلام مرة أخرى.

تعديل نتيجة الثانوية العامة بإضافة درجتين

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أن طلاب الثانوية العامة شعبة علمي علوم، يمكنهم في الوقت الحالي الذهاب إلى موقع التنسيق وفقًا للحد الأدنى المسموح به وإجراء بيانات التسجيل الخاصة برغبات الطلاب للتقديم في الجامعات والكليات، بعد التعديل الجديد الذي أجرى على النتيجة، وذلك بإضافة درجتين، كما أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أطلقت موقعها الرسمي لسهولة الاستعلام عن النتيجة بعد تعديلها مرة أخرى.

تعديل نموذج امتحانات الفيزياء

وفي سياق متصل أوضح وزير التربية والتعليم، محمد عبد اللطيف، أنه بعد تعديل نموذج إجابة امتحان مادة الفيزياء بالنسبة لشعبة علمي علوم، قد جرى تحقيق هام وفوري مع اللجنة المسئولة عن مراجعة مادة الفيزياء، وخاصة النموذج المعني بالخطأ، بعد أن تم سحبه من بنوك الأسئلة كاملاً، من أجل التحقيق معهم بالإدارة العامة للشئون القانونية داخل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بسبب عدم الدقة التي لم يُراعوها.