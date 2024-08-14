اعرف كليتك الآن.. موعد الإعلان عن نتائج تنسيق الثانوية العامة المرحلة الأولى وخطوات الاستعلام عن نتيجة التنسيق عبر الموقع الرسمي

تقدم لكم تفاصيل مؤشرات تنسيق المرحلة الأولى لعام 2024 لطلاب الشعبة الأدبية والعلمية مع رابط الحصول على نتائج التنسيق، وبدء التسجيل بشكل رسمي ويهتم الطلاب وأولياء الأمور حاليا بكل ما يتعلق بالجامعات والمعاهد المصرية وتركزت عمليات البحث عبر جوجل حول هذا الموضوع بشكل كبير.

موعد الإعلان عن نتائج تنسيق المرحلة الأولى

سيتم الإعلان عن نتائج تنسيق المرحلة الأولى لعام 2024 بعد إغلاق فترة تسجيل رغبات الطلاب المقرر في مساء يوم الجمعة 16 أغسطس، عقب ذلك سيعقد مؤتمر صحفي للإفصاح عن النتائج عبر الموقع الرسمي للتنسيق سنتناول الآن كيفية الاطلاع على نتيجة تنسيق المرحلة الأولى عبر الإنترنت.

تنسيق المرحلة الأولى عن طريق المؤشرات

تجذب نتيجة تنسيق المرحلة الأولى اهتمام طلاب الثانوية العامة في الوقت الحالي تبعا لوزارة التعليم العالي وسيستمر فتح باب تسجيل رغبات الطلاب حتى الجمعة المقبلة، وقد حددت الوزارة الحدود الدنيا للقبول في المرحلة الأولى على النحو التالي 67.27% لشعبة الأدبي و87.07% لشعبة علمي رياضة و90.48% لشعبة علمي علوم، وسيتم إغلاق باب التنسيق رسميا صباح يوم الجمعة بعد ذلك ستعلن وزارة التعليم العالي عن نتائج التنسيق عبر موقعها الرسمي بعد إتمام مراجعة طلبات الالتحاق بالجامعات المصرية.

خطوات الاستعلام عن نتيجة تنسيق الثانوية العامة

للاستعلام عن نتيجة تنسيق المرحلة الأولى عبر الإنترنت اتبع الخطوات التالية على الموقع الرسمي: