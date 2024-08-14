تسجيل الرغبات.. تنسيق المرحلة الأولى 2024 للقبول بالكليات والجامعات

تنسيق المرحلة الأولى 2024 لطلاب الثانوية العامة الشغل الشاغل لديهم خلال هذه الفترة، يهتم الطلاب بسرعة التسجيل وملء الرغبات قبل انتهاء فترة التسجيل، وهذا أن مدة التسجيل لن تستغرق سوى عدة أيام وفقاً لما صرحت به وزرة التعليم العالي والبحث العلمي، تنسيق المرحلة الأولى سوف يتم قبول 50 ألف طالب للقبول بالكليات والجامعات على مستوى الجمهورية،

متقدمي المرحلة الأولى هم الطلاب الأوائل والطلاب الحاصلين على درجات عالية فوق 85%، وهناك الكثير من الطلاب من الشعبة العلمية والرياضية والأدبية ينتظرون فتح باب التسجيل على تنسيق المرحلة الثانية لاختيار الكليات التي تناسبها، تتم عملية تسجيل الرغبات من خلال الموقع الإلكتروني وهذا ما نوضحه لحضراتكم عبر التقرير التالي بالإضافة إلى رابط تنسيق المرحلة الأولى 2024.

تنسيق المرحلة الأولى 2024

حددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي معدل القبول في تنسيق المرحلة الأول، على أن يأتي الحد الأدنى 371 درجة للشعبة العلمية و 357 درجة للشعبة الهندسية و 280 درجة للشعبة الأدبية، وأن فترة التسجيل على التنسيق مفتوحة حتى بعد الغد يوم الجمعة الموافق 16 من أغسطس الجاري 2024، وفي المرحلة الأولى يكون التنسيق التنسيق كليات القمة الطب والهندسة وطب الأسنان والصيدلة والعلاج الطبيعي وغيرها من الكليات، وبعد انتهاء التنسيق يتم فحص الطلبات ويتم الإعلان عن النتيجة على الفور.

رابط تسجيل الرغبات في تنسيق المرحلة الأولى 2024-2025

لتسجيل الرغبات قبل انتهاء فترة تسجيل المرحلة الأولى يرجى اتباع ما يلي: