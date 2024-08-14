“وزارة المالية العراقية” صرف رواتب الموظفين لشهر أغسطس 2024 للقطاعين المدني والعسكري.. في هذا الموعد!!

يبحث العديد من الموظفين في القطاعين المدني والعسكري، عن الموعد الرسمي لصرف رواتب الموظفين، بالإضافة إلى أن هذه الرواتب تأتي بدون زيادات جديدة كما يتداولها البعض من العاملين في الدولة، حتى أن الجهات المسؤولة في دولة العراق، ما زالوا يُناقشون الجدول الجديد الخاص بالزيادة والمقر تطبيقها في الفترة المقبلة، حتى يتعرف عليه جميع الموظفين والعاملين داخل الدولة العراقية.

موعد صرف رواتب الموظفين بالعراق

من المعتاد بأن صرف رواتب الموظفين للقطاعين المدني والعسكري، يوافق يوم 21 من كل شهر ميلادي، وهو الموعد الرسمي ما لم يوافق عُطلة أو إجازة رسمية في الدولة العراقية، وفي حالة موافقته إلى إجازة يتم تعديل الموعد سواء بالتقديم أو التأخير لكي يتحصل عليه جميع العاملين في الدولة العراقية، هذا وأن من المتوقع بأن يوافق يوم الصرف 21 من شهر أغسطس 2024 إذا لم يُحالف إجازة رسمية في البلاد.

خطوات الاستعلام عن رواتب الموظفين

وعن الخطوات الواجب مراعاتها لكي يتم الاستعلام عن رواتب الموظفين ومعرفة القيمة المستحقة للصرف، اتباع الأتي:-