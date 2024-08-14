عيار 21 يرتفع لـ 3480 جنيهات.. سعر الذهب اليوم الأربعاء 14 أغسطس 2024 محلات الصاغة

ارتفع سعر الذهب في أخر تعاملاته اليوم، مما قفز لأعلى مستوياته دون توقف، ناهيك عن أن حركة البيع والشراء شهدت اضطرابات كبيرة من المشتركين وأصحاب محلات الصاغة، بعد أن رفع عيار 21 إلى 3480 جنيهات للجرام الواحد، وجاء ذلك تزامنًا مع الزيادة الكبيرة التي شهدها المعدن الأصفر عالميًا، بحيث يرتفع إلى 14 دولارًا دفعة واحدة، وسجلت العقود الأميركية للذهب نحو 0.1% حتى وصل إلى 2506.90 دولار.

أسعار الذهب اليوم الأربعاء

ووفقًا لأخر تحديثات بورصة الذهب العاملة في الدولة، فإنها جاءت على النحو التالي:-

وصل سعر الذهب عيار 14 ليُسجل نحو 3977 جنيهًا.

بينما سعر الذهب عيار 21 بلغ 3480 جنيهات.

إضافة إلى أن عيار 18 بلغ نحو 2981 جنيهًا للجرام الواحد.

حتى أن الجنيه الذهب وصل قيمته إلى 27840 جنيهًا.

سعر الأوقية العالمية بلغت قرابة الـ 2460 دولارًا.

مصنعية الذهب في أسواق الصاغة

وتختلف قيمة مصنعية الذهب من عيار إلى أخرن بما يتراوح ذلك من 30 إلى 65 جنيهًا، في حين أن قيمة المصنعية ذاتها تختلف من محافظة إلى أخرى، ومن تاجر إلى أخر، وفقًا لما يتم تحديده على سعر عيار الذهب الراغب في شراءه، هذا وأنه في بعض الحالات يتم إضافة 100 جنيه زيادة على سعر جرام الذهب المُعلن بالنسبة لعيار 21 بالمصنعية والدمغة، بما لا يتخطى ذلك نحو 150 جنيهًا.