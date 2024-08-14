زيادة على منحة المرأة.. منحة المرأة الماكثة وحقيقة رفع قيمة المنحة إلى ٣ أضعاف وماهي أهم الشروط المطلوبة للحصول على المنحة

في عام 2024 طرأت تغييرات هامة على شروط منحة المرأة الماكثة في المنزل في الجزائر وضمن جهود الحكومة تحسين تقديم الدعم المباشر للأسر المستحقة، وتأتي هذه التعديلات في إطار سياسة الدولة لدعم النساء اللواتي يسهمن بشكل كبير في إدارة شؤون منازلهن وعلى الرغم من الأهمية الكبيرة لهذه المنحة للمواطنات الجزائريات، انتشرت شائعات تفيد بزيادة قيمتها إلى 8000 دينار أو رفع نصيب الطفل إلى 3000 دينار إلا أن الحكومة الجزائرية أكدت أن هذه المعلومات غير دقيقة.

الشروط الأساسية للحصول على منحة المرأة الماكثة

صرحت الحكومة عن ثبات قيمة المنحة والتي تكون 300 دينار لكل فرد ولا يوجد صحة لأي زيادة أخرى كما وضعت مجموعة من الشروط والمعايير الأساسية للحصول على منحة البطالة للنساء العاملات في المنزل وهي:

تكون المتقدمة جزائرية الجنسية.

تقيم في الجزائر.

تعليمها على الأقل في المستوى الجامعي.

تكون حالي بدون فرصة عمل.

يتراوح عمرها بين 19 و 40 عام.

غير متلقية لدخل ثابت.

تكون متزوجة.

الأوراق المطلوبة للحصول على منحة المرأة الماكثة

حددت وكالة التشغيل المعايير المطلوبة للتأهل لمنحة المرأة الماكثة في المنزل وذلك لضمان استحقاق المتقدمة للدعم وتشمل المتطلبات ما يلي: