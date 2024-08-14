سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك الحكومية والخاصة اليوم الأربعاء

شهد سعر الدولار حالة من الإستقرار مقابل الجنيه المصري في بداية تعاملات اليوم الأربعاء الموافق 14 من شهر أغسطس 2024، بالإضافة إلى أن ذلك جاء عقب ارتفاعه في الأونة الأخيرة، ناهيك عن معرفة السعر الرسمي بعد التحديث في البنك المركزي وغير ذلك من البنوك الأخرى، حتى يتعرف عليه الجميع.

أسعار الدولار مقابل الجنيه

ووفقًا لأخر تحديثات سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك العاملة بالدولة، فإنها جاءت على النحو الأتي:-

وصل سعر الدولار في البنك المركزي المصري إلى 49.30 جنيه شراء و49.43 جنيه بيع.

بينما سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم في البنك الأهلي سجل 49.31 جنيه للشراء، وللبيع سجل 49.41 جنيه.

هذا وأن سعر الدولار داخل بنك مصر بلغ نحو 49.31 جنيه شراء و49.41 جنيه بيع.

كما أن سعر الدولار في بنك الإسكندرية سجل نحو 49.31 جنيه شراء و49.41 جنيه بيع.

سعر الدولار في البنوك اليوم

وعن باقي البنوك العاملة بالدولة، فإن سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، جاء كالأتي:-