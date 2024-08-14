أكثر القنوات متعة للأطفال.. أحدث الترددات لقناة كراميش على النايل سات والعرب سات وخطوات تثبيت التردد على الريسيفر

ازداد الاهتمام بشكل كبير بالبحث عن التردد الجديد لقناة كراميش بين الآباء والأمهات بسبب الانتشار الواسع والشعبية الكبيرة التي تحظى بها القناة بين الأطفال، وقناة كراميش من أبرز القنوات التي تقدم محتوى ترفيهي ممتع يجذب الأطفال وسنعرض تردد قناة كراميش على الأقمار الصناعية نايل سات وعرب سات، وسنشرح كيفية ضبط التردد على جهاز الاستقبال الخاص بك تابعوا معنا لمزيد من المعلومات.

ترددات قناة كراميش للأطفال 2024

تستهدف قناة كراميش الأطفال بتقديم محتوى مصمم بدقة لجذب انتباههم وزيادة تفاعلهم، ويتميز هذا المحتوى بجودة استثنائية لضمان تجربة ترفيهية ممتعة للأطفال ويمكنكم مشاهدة قناة كراميش عبر القمر الصناعي نايل سات على التردد التالي:

التردد 11437.

الاستقطاب رأسي.

معدل الترميز 27500.

الجودة HD.

كما يمكن متابعة القناة على القمر الصناعي عرب سات من خلال التردد التالي:

التردد 11390.

اختيار الاستقطاب عمودي.

معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ 6/5.

ضبط قناة كراميش على جهاز التلفاز

لإضافة قناة كراميش للأطفال إلى جهاز التلفاز اتبع الخطوات التالية: