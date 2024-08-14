مواجهة نارية.. القنوات الناقلة مباراة النصر والتعاون في كأس السوبر السعودي 2024 اليوم الأربعاء 14 أغسطس

القنوات الناقلة مباراة النصر والتعاون في كأس السوبر السعودي 2024 ضمن أهم الكلمات البحثية على جوجل اليوم ومنذ عدة أيام ماضية، كما بدأ الجماهيري في شراء تذاكر المباراة منذ عدة أيام نظراً لأهميتها وأن فريق النصر واحد من أهم الفرق التي تضم كبار لاعبي كرة القدم، مباراة النصر والتعاون يترقبها الملايين من عشاق الساحرة المستديرة و يتشوقون للاستمتاع بالأجواء لأنها مباراة قوية

والفريق الذي يحقق الفوز سوف يخوض المواجهة أمام فريق الهلال الذي حقق الفوز على نظيره الأهلي في مباراة الأمس بنتيجة 4-1 في ضربات الجزاء، ولذلك يستعد النصر والتعاون للمباراة بكل قوة، تابعوا السطور التالية من المقال للإطلاع على القنوات الناقلة مباراة النصر والتعاون في كأس السوبر السعودي 2024

القنوات الناقلة مباراة النصر والتعاون في كأس السوبر السعودي 2024

قائمة قنوات تابعة لشبكة الرياضية السعودية لديها الحق الكامل لنقل البث الحي المباشر لمباراة كلا الفريقين النصر والتعاون في نصف نهائي كأس السوبر السعودية، حيث يتم نقل المباراة عبر شاشة قناة ssc الرياضية السعودية 1 بجودة hd بصوت المعلق عبدالله الغامدي، كما يتم نقل المباراة على ssc 5 بتعليق محمد حسين، مما تنقل المباراة على ssc1 تعليق فهد العريشي، كما تشاهدون المباراة عبر الانترنت من خلال منصة شاهد vip رياضة تعليق عبدالله الغامدي.

موعد مباراة النصر والتعاون

اليوم الأربعاء الموافق 14-8-2024 موعد اللقاء الذي ينتظره ملايين الجماهير لمنافسة النصر ضد التعاون ضمن منافسات النصف النهائي من كأس السوبر السعودي، يلتقي الفريقين لبدء المواجهة النارية بينهم في غضون ساعات معدودة وتحديداً الساعة 7.15 مساءً بتوقيت جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية،ومن المقرر أن هذه المباراة سوف تقام على ملعب استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية.