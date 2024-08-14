مظلتي… كشوفات أسماء المشمولين الرعاية الاجتماعية أخر دفعة 2024 بالرقم الوطني pdf

كشوفات أسماء المشمولين الرعاية الاجتماعية أخر دفعة 2024 التي يبحث عنها المواطنين بشكل يومي وعلى مدار 24 ساعة للإطلاع على اسماء المشمولين ضمن الدفعة السابعة، لقد سبق وقامت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالكشف بأن هناك مساعدات كثيرة تقدمها الدولة للفئة المتعففة وضمن هذه المساعدات الرعاية الاجتماعية والتي تعتبر عبارة عن دفعات متفرقة، وقد تم صرف 9 وجبات وضمن الوجبات التسعة لم يتبقى سوى الدفعة السابعة تم تأجيل صرفها أكثر من مرة،

وهناك أسباب واضحة لعدم صرف المستحقات أعلنت عنها الجهة المختصة، أن الصرف يبنى على معايير خاصة ويحتاج إلى ميزانية كبيرة وفي الوقت الراهن تعيش الدولة ظروف اقتصادية صعبة، واليوم عبر الفقرات التالية نتعرف على الموعد المتوقع للإعلان عن كشوفات أسماء المشمولين الرعاية الاجتماعية أخر دفعة 2024.

كشوفات أسماء المشمولين الرعاية الاجتماعية أخر دفعة 2024

للإطلاع على الأسماء التي تم قبولهم ضمن الاستحقاق من الدفعة السابعة عليكم اتباع بعض الخطوات البسيطة بشكل إلكتروني:.

أولاً القيام بفتح متصفح البحث الأساسي. ثم التوجه بالدخول على موقع منصة مظلتي هيئة الحماية الاجتماعية. إختيار خدمات الرعاية الاجتماعية. ثم إختيار الدفعة السابعة. حدد المحافظة. إدراج الرقم الوطني والضغط على أيقونة بحث.

إعلان الدفعة السابعة من الرعاية الاجتماعية العراق

استمرار البحث عن الدفعة السابعة أكبر دليل على احتياج المواطنين للمبلغ المالي الذي يحصلون عليه، كما أن هناك تدهور في ظروف معيشة الآلاف من الأسر العراقية بسبب الأزمة الأقتصادية، حيث أكدت هيئة الحماية الاجتماعية أن أعمال فحص الطلبات والبحث الاجتماعي تم الانتهاء منها بشكل كامل ولم يتبق سوى التوقيع على الموازنة المالية وتحميل الكشوفات إلكترونياً وتحديد موعد الصرف وهذا من المتوقع أن تكشف عنه الوزارة الفترة القادمة.