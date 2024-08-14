“لهذه الفئات الجزائرية ” 🇩🇿 التقديم على المنحة الجزافية الجديدة 2024 لأرباب العائلة وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.. اعرف الشروط

أسندت الحكومة الجزائرية إلى وزارة التضامن الاجتماعي مسؤولية استقبال ومعالجة طلبات الحصول على منحة الدعم المالي لعام 2024 وبالتعاون مع وكالة التنمية الاجتماعية الوطنية، وتهدف هذه المنحة إلى تحسين مستوى المعيشة للمواطنين في ظل التحديات الاقتصادية الحالية مثل تدهور القدرة الشرائية وارتفاع الأسعار، بالإضافة إلى الدعم المالي وسيستفيد المستفيدون من بطاقة الشفاء وتلقي الرعاية الطبية المجانية عند الحاجة.

الأوراق المطلوبة للتقديم على المنحة الجزافية الجديدة

ملف المنحة الجزافية لعام 2024 يتطلب ترقيم عملية تقديم الطلب وللتقديم يجب أولا التأكد من توافر شروط القبول ثم زيارة مكتب البلدية أو مديرية النشاط الاجتماعي مع تقديم المستندات التالية:

تصريح شرفي موقع يؤكد عدم وجود دخل.

شهادة ميلاد نسخة وأصل.

شهادة عائلية توضح عدد الأفراد المعالين.

شهادة إقامة حديثة لا تتجاوز 6 أشهر.

شهادة بعدم الاشتراك في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو التأمينات الاجتماعية للأجراء بالإضافة إلى شهادة عدم الاشتراك في الصندوق الوطني للتقاعد.

إذا كنت معاق يجب تقديم نسخة من بطاقة الإعاقة.

صورة شمسية.

خطوات التسجيل في المنحة الجزافية الجديدة

للتقديم على منحة الأمراض المزمنة في الجزائر اتبع الخطوات: