التعليم الأردني.. تصدر قرارات جديدة بخصوص مكرمة المعلمين في الأردن لعام 2024 

نشرت الجريدة الرسمية الأردنية قراراً ملكياً جديداً يتعلق بصرف مكرمة المعلمين لعام 2024، التوجيهات السامية لجلالة الملك عبدالله الثاني أصدر جلالة الملك عبدالله الثاني توجيهات سامية واضحة تتعلق بالشأن التعليمي، أوضح الدكتور عاصم العمري، المتحدث الرسمي لوزارة التربية والتعليم، العديد من التفاصيل الهامة بخصوص هذه المكرمة.

مكرمة المعلمين في الأردن لعام 2024

وافق مجلس الوزراء الأردني على مشروع قانون المكرمة الملكية لأبناء المعلمين، وذلك بهدف تعزيز السياسات العامة المتعلقة بقبول الطلاب في الكليات والجامعات للعام الدراسي 2023/2024، أعلن مجلس التعليم العالي عن تحديثات تتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي، مما يشمل تعزيز التعليم المهني والتقني في البلاد.

تعليمات مكرمة المعلمين في الجريدة الرسمية

تم نشر تعليمات جديدة عبر الجريدة الرسمية، والتي تتعلق بمكرمة المعلمين لعام 2024. تشمل هذه التعليمات جميع التوجيهات الملكية برئاسة الملك عبد الله الثاني، وتفاصيل الابتعاث للطلاب أبناء المعلمين، و نسب المقاعد المخصصة لهم في الجامعات، أوضحت السيدة العمري، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم الأردنية، أن المساعدات المالية الملكية لأبناء المعلمين تشمل النقاط التالية:

القرار التفاصيل عدم استثناء طلاب التوجيهي المعيدين جميع الطلاب المعيدين سيكونون مشمولين بالمكرمة. استفادة الطلاب القدامى ستحصل الفئة القديمة على المساعدة وفقًا للطاقة الاستيعابية. تخصيص نسبة المقاعد سيتم تخصيص نسبة 5% لأبناء المعلمين من تخصص وزارة التعليم العالي.

تلك القرارات تعكس التزام الحكومة الأردنية بتوفير فرص تعليمية أفضل لأبناء المعلمين، وتعزز من أهمية التعليم في تشكيل مستقبل الشباب، كما تهدف إلى تطوير التعليم وإتاحة فرص أكبر أما أبناء المملكة.