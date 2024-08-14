معدلات القبول في الجامعات العراقية 2024 للطلاب الناجحين فى السادس الاعدادى ومعدل الطب يتخطى 99,65 %

s.m تاريخ النشر تصنيف أخبار التعليم
معدلات القبول في الجامعات العراقية 2024 للطلاب الناجحين فى السادس الاعدادى ومعدل الطب يتخطى 99,65 %
معدلات القبول للفرع العلمي 2024

العديد من طلبة والطالبات حاملي شهادة السادس الإعدادي يبحثون عن معدلات القبول بالجامعات العراقية، ليحظي كل الطلاب بتحقيق هدفهم المنشود، وذلك بالالتحاق بالكلية المرغوبة لهم، حيث تقوم وزارة التعليم العالي بإعادة تنظيم الطلاب وتقسيمهم على الكليات المختلفة، طبقا للمجموع المتحصل علية الطالب في شهادة السادس الإعدادي، واليكم التفاصيل الكاملة للحدود الدنيا لبعض الكليات للشعب العلمية والأدبية لعام 2024.

معايير وضع الحدود الدنيا بالجامعات العراقية 2024

يمكن تحديد الحدود الدنيا ومعدلات القبول بالجامعات العراقية 2024، وذلك بإتباع معايير محددة، نذكر منها معدلات المجاميع المتحصل عليها الطلاب بالمقارنة بالعام الماضي 2023، وكثرة الطلب على كلية أو جامعة محددة بغرض التوظيف مستقبلًا أو موقعها الجغرافي المتميز أو قربها من سكن معظم الطلبة والطالبات، والجدير بالذكر أن نسب النجاح والمجاميع مرتفعة هذا العام بالمقارنة بالعام السابق، مما يشير إلي ارتفاع معدل القبول بشكل ملحوظ لدي الكثيرين، يمكنك متابعة موعد بدء العام الدراسي بالعراق.

مؤشرات الحدود الدنيا للكليات بالجامعات العراقية

يعتمد تحديد الحد الأدنى لكل كلية على مجموعة معايير، كالكثافة الطلابية التي تتحملها المدرجات والفصول بذات الكلية، وكثرة الطلب علي كلية بعينها، وكشفت بعض المصادر عن مؤشرات القبول لبعض الكليات بالجامعات العراقية، تتصدر في المقدمة جامعة بغداد، ثم يليها جامعة الموصل والبصرة، وذلك كما كشفت وزارة التعليم العالي بالعراق، والحدود الدنيا لبعض الكليات نوضحها في الجدول التالي:

الكليةالحد الأدني (المعدل) المتوقع بالنسبة المئوية
كلية الطب99,65 %
كلية الهندسة الكيماوية98,8 %
كلية الصيدلة98,5 %
كلية العلوم82,67 %
كلية الطب البيطري70,17 %
كلية التمريض للذكور97,67 %
كلية التمريض للإناث95,33 %
كلية التربية74,5 %
كلية التربية بنات60 %
كلية الإدارة والاقتصاد60 %
كلية الزراعة60 %
كلية الآداب72,62 %
كلية العلوم الرياضية67,67 %
كلية طب الأسنان99,13 %
كلية الهندسة للحاسب95 %
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s.m

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