ارتفاع مبيعات المركزي.. كم سجل سعر 100 دولار في العراق اليوم 2024

شهدت أسواق بغداد وأربيل في إقليم كوردستان ارتفاعًا طفيفًا في أسعار الدولار، وذلك في بورصتي “الكفاح” و”الحارثية”، ارتفعت أسعار الدولار بشكل طفيف في أسواق العراق، حيث تشهد الفترة الحالية حالة من الاستقرار النسبي في أسواق الصيرفة المحلية، مما يعكس الوضع الاقتصادي الحالي في البلاد، وفي نفس الوقت يحتاج سوق الصرافة إلى متابعة دقيقة لاتخاذ القرارات المناسبة، ومن خلال تقريرنا نبين لكم أسعار الدولار في مدن العراق اليوم.

سعر 100 دولار في العراق اليوم 2024

تم نشر قائمة بأسعار صرف الدولار أمام الدينار في بورصات العراق الرئيسة، يظهر التقرير أن السعر الرسمي من البنك المركزي العراقي هو 132,000 دينار لكل فئة 100 دولار. وفيما يلي أسعار البورصات اليوم 14 أغسطس 2024.

المدينة السعر بغداد/الكفاح 149,950 دينار بغداد/الكفاح 149,950 دينار أربيل 150,000 دينار البصرة 149,850 دينار النجف 149,950 دينار الموصل 150,000 دينار كركوك 150,100 دينار كركوك 150,000 دينار السليمانية 149,950 دينار

كم سعر بيع الدولار في البنك المركزي العراقي؟

في خطوة تعكس النشاط الاقتصادي، شهدت مبيعات البنك المركزي العراقي من الدولار ارتفاعاً ملحوظاً يوم الثلاثاء، حيث كان إجمالي المبيعات: 287 مليوناً و374 ألفاً و767 دولاراً في مزاد بيع العملة، مقارنة بيوم الاثنين السابق، وكان سعر البيع كالتالي:

الاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الإلكترونية: 1310 دنانير لكل دولار

الحوالات الخارجية: 1310 دنانير لكل دولار

المبيعات النقدية: 1305 دنانير لكل دولار

أدى هذا الأمر إلى تعزيز الأرصدة في الخارج، وارتفاعها بنسبة 96%، حيث بلغت المبيعات 276 مليوناً و764 ألفاً و767 دولاراً، بينما كانت المبيعات النقدية فقط 10 ملايين و610 آلاف دولار، تظهر هذه الأرقام تحسناً في تدفق العملة الأجنبية، مما يعكس نشاطاً في السوق المحلي ويسهم في تعزيز النشاط الاقتصادي العام في العراق.