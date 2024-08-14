ارتفاع مبيعات المركزي.. كم سجل سعر 100 دولار في العراق اليوم 2024

Ragabgomaa تاريخ النشر تصنيف اقتصاد
ارتفاع مبيعات المركزي.. كم سجل سعر 100 دولار في العراق اليوم 2024
سعر 100 دولار في العراق اليوم 2024

شهدت أسواق بغداد وأربيل في إقليم كوردستان ارتفاعًا طفيفًا في أسعار الدولار، وذلك في بورصتي “الكفاح” و”الحارثية”، ارتفعت أسعار الدولار بشكل طفيف في أسواق العراق، حيث تشهد الفترة الحالية حالة من الاستقرار النسبي في أسواق الصيرفة المحلية، مما يعكس الوضع الاقتصادي الحالي في البلاد، وفي نفس الوقت يحتاج سوق الصرافة إلى متابعة دقيقة لاتخاذ القرارات المناسبة، ومن خلال تقريرنا نبين لكم أسعار الدولار في مدن العراق اليوم.

سعر 100 دولار في العراق اليوم 2024

تم نشر قائمة بأسعار صرف الدولار أمام الدينار في بورصات العراق الرئيسة، يظهر التقرير أن السعر الرسمي من البنك المركزي العراقي هو 132,000 دينار لكل فئة 100 دولار. وفيما يلي أسعار البورصات اليوم 14 أغسطس 2024.

المدينةالسعر
بغداد/الكفاح149,950 دينار
بغداد/الكفاح149,950 دينار
أربيل150,000 دينار
البصرة149,850 دينار
النجف149,950 دينار
الموصل150,000 دينار
كركوك150,100 دينار
كركوك150,000 دينار
السليمانية149,950 دينار

كم سعر بيع الدولار في البنك المركزي العراقي؟

في خطوة تعكس النشاط الاقتصادي، شهدت مبيعات البنك المركزي العراقي من الدولار ارتفاعاً ملحوظاً يوم الثلاثاء، حيث كان إجمالي المبيعات: 287 مليوناً و374 ألفاً و767 دولاراً في مزاد بيع العملة، مقارنة بيوم الاثنين السابق، وكان سعر البيع كالتالي:

  • الاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الإلكترونية: 1310 دنانير لكل دولار
  • الحوالات الخارجية: 1310 دنانير لكل دولار
  • المبيعات النقدية: 1305 دنانير لكل دولار

أدى هذا الأمر إلى تعزيز الأرصدة في الخارج، وارتفاعها بنسبة 96%، حيث بلغت المبيعات 276 مليوناً و764 ألفاً و767 دولاراً، بينما كانت المبيعات النقدية فقط 10 ملايين و610 آلاف دولار، تظهر هذه الأرقام تحسناً في تدفق العملة الأجنبية، مما يعكس نشاطاً في السوق المحلي ويسهم في تعزيز النشاط الاقتصادي العام في العراق.

معلومات الكاتب
Ragabgomaa

مهندس ميكانيكا، أعمل لدى شركة حكومية، مهتم بالدراسات الإسلامية، وأحب تطوير الذات.

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