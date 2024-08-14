لولو صارت شرطيه ياولاد.. تردد قناة وناسة للاطفال 2024 نايل سات بجودة HD دون انقطاع

يعتبر تردد قناة وناسة للاطفال 2024 من أكثر ما يهم الأمهات وتبحث عنه بشكل مستمر، وذلك لأن القناة تعتبر من أهم قنوات الأطفال وتعرض محتوي متنوع وتكون بجودة عالية وعلى مدار اليوم دون حدوث أي تشويش أو تقطيع، كما تقوم القناة بعرض كافة البرامج والأناشيد والأغاني، ونستعرض لكم خلال السطور التالية تردد القناة على نايل سات وعرب سات، وأيضا طريقة ضبط القناة على جهاز الاستقبال.

تردد قناة وناسة للاطفال 2024

يمكن ضبط تردد قناة وناسة للاطفال 2024 للقمر الصناعي عرب سات ونايل سات، وذلك على جهاز الاستقبال من خلال إدخال البيانات التالية:

يكون القمر الصناعي لقناة وناسة هي نايل سات، بينما يكون تردد القناة هو 11430، وكذلك يكون معدل الترميز هو 27500، بينما يكون معامل تصحيح الخطأ للقناة هو ⅚، ويكون معامل الاستقطاب للقناة هو عمودي، وأيضا تكون جودة القناة هي HD

بينما يكون القمر الصناعي لقناة وناسة هو عرب سات، يكون تردد القناة هو 11270، وكذلك يكون معدل الترميز هو 27500، بينما يكون معامل تصحيح الخطأ للقناة هو ¾، أيضا يكون معامل الاستقطاب للقناة هو أفقي، كذلك تكون جودة القناة هي HD

كيفية ضبط قناة وناسة الجديدة 2024 على جهاز الريسيفر

فيما يمكن للأمهات ضبط قناة وناسة الجديدة 2024 على جهاز الريسيفر عبر اتباع الخطوات الآتية: