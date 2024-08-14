بشري سارة.. أمر ملكي بزيادة دعم الحقيبة المدرسية 20% لمستحقي الضمان الاجتماعي.. الموارد البشرية توضح!!

صدر مؤخراً أمر ملكي بزيادة دعم الحقيبة المدرسية بنسبة 20% لمستفيدي الضمان الاجتماعي مما أثار اهتمام الكثير من المواطنين ويأتي هذا القرار في إطار حرص الدولة على دعم الأسر ذات الدخل المحدود وتوفير متطلبات التعليم لأبنائهم وفي هذا المقال سوف نوضح حقيقة هذه الزيادة وكيفية الاستعلام عن أهلية الدعم في الضمان الاجتماعي المطور وذلك بهدف الحصول على الدعم من قبل جميع المواطنين.

حقيقة زيادة دعم الحقيبة المدرسية 20%

صدر الأمر الملكي بتوجيهات واضحة لزيادة دعم الحقيبة المدرسية، ويستهدف القرار جميع المستفيدين المؤهلين ضمن برنامج الضمان الاجتماعي كما تهدف الزيادة إلى تخفيف العبء المالي عن الأسر ذات الدخل المحدود وتشمل الزيادة توفير مستلزمات مدرسية إضافية للطلاب كما يأتي القرار في إطار دعم التعليم وتشجيع الطلاب على الاستمرار في الدراسة، ويتم تنفيذ الزيادة من خلال وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وتعتمد الوزارة آليات دقيقة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه كما يتم يتم تحديد قيمة الزيادة بناءً على احتياجات الأسرة وعدد الطلاب، وتسعى الوزارة لتحديث البيانات بانتظام لضمان استمرارية الدعم، وتم تحديد موعد بدء تنفيذ الزيادة مع بداية العام الدراسي الجديد، وتشمل الزيادة كافة المستويات التعليمية من الابتدائية حتى الثانوية.

كيفية الاستعلام عن دعم الحقيبة المدرسية 2024

للاستفادة من دعم الحقيبة المدرسية وزيادته من قبل جميع المواطنين يمكن اتباع الخطوات التالية: