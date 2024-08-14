بشري سارة.. هذه الفئات مسموح لها بتحويل الزيارة إلى إقامة دائمة 1446 في السعودية

في إطار تنظيم الإقامات في السعودية وتحسين استقرار الأفراد المقيمين قدمت المملكة العربية السعودية إجراءات جديدة تتيح لبعض الفئات تحويل تأشيرات الزيارة إلى إقامة دائمة وتأتي هذه الخطوة في إطار رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى تحسين نظام الإقامة وتعزيز الاستقرار الاجتماعي وفي هذا المقال سوف نوضح الفئات المسموح لها بتحويل الزيارة إلى إقامة دائمة في عام 1446 بالإضافة إلى الإجراءات المتبعة لتحويل التأشيرة عبر منصة أبشر.

الفئات المسموح لها بتحويل الزيارة إلى إقامة دائمة 1446 في السعودية

تحدد المملكة العربية السعودية بعض الفئات التي يمكنها تحويل تأشيرات الزيارة إلى إقامة دائمة وذلك وفقًا لمجموعة من المعايير التي تهدف إلى تحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي وإليك الفئات المسموح لها بتحويل الزيارة إلى إقامة دائمة:

الأفراد الذين يرافقون المقيمين الرئيسيين في السعودية تحت تأشيرات زيارة ويستوفون الشروط.

الزوار الذين يعملون في مجالات متخصصة ويرغبون في التقدم للحصول على إقامة دائمة.

الأفراد الذين يستثمرون في المشاريع الاقتصادية ويقومون بدور فعال في تعزيز الاقتصاد الوطني.

الأشخاص الذين يساهمون في المجالات العلمية والبحثية ويسهمون في التقدم التكنولوجي.

الطلاب الذين يدرسون في المملكة ويحققون مستويات أكاديمية متميزة.

المتخصصون في مجالات تقنية أو صناعية يحتاج إليها السوق السعودي.

إجراءات التحويل عبر أبشر

تتيح منصة أبشر الإلكترونية في السعودية عملية تحويل تأشيرات الزيارة إلى إقامة دائمة بطريقة مبسطة وسهلة وفيما يلي خطوات التحويل عبر أبشر: