مع Wanasah استمتع بحكايات لولو وميدو.. استقبل الآن تردد قناة وناسة الجديد 2024 وسلى أطفالك وفرحهم

قناة وناسة هي واحدة من القنوات الرائدة في مجال الموسيقى العربية حيث تقدم مجموعة متنوعة من الأغاني والأعمال الموسيقية التي تميزها عن غيرها وفي عام 2024 قامت القناة بتحديث تردداتها لضمان أفضل جودة بث لمتابعيها، بالإضافة إلى ذلك تسعى قناة وناسة لتوفير محتوى موسيقي ممتع ومتجدد مما يجعلها وجهة مفضلة لمحبي الأغاني العربية وفي هذا المقال سوف نوضح ترددات قناة وناسة على أقمار نايل سات وعرب سات بالإضافة إلى المميزات التي تجعلها قناة مميزة في مجالها.

تردد القناة على قمر نايل سات

للاستمتاع بمحتوى قناة وناسة على قمر نايل سات يجب ضبط جهاز الاستقبال على الترددات الصحيحة. وفيما يلي تفاصيل التردد:

التردد الأساسي: 11938 ميجاهرتز.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

جودة الصورة: SD.

تردد القناة على قمر عرب سات

للحصول على بث قناة وناسة عبر قمر عرب سات يجب ضبط جهاز الاستقبال وفقا للترددات التالية:

التردد: 12015 ميجاهرتز.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

جودة الصورة: SD.

مميزات قناة وناسة

تقدم قناة وناسة العديد من المميزات التي تجعلها وجهة مفضلة لمحبي الموسيقى العربية وفيما يلي أبرز مميزات القناة: