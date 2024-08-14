“ميدو المشاغب مزعل لولو” تردد قناة وناسة الجديد 2024 على النايل سات بجوده عاليه HD مجاناااً

يبحث الكثير من الآباء والآمهات عن تردد قناة وناسة الجديد 2024، وتعتبر تلك القناة من أهم القنوات المتميزة للاطفال والتي تقوم بعرض محتوي مميز ومتنوع، فيما تكون تلك القناة بجودة عالية وتقوم بعرض كافة البرامج والأناشيد والأغاني، وتكون القناة بجودة اتش دي HD وتعرض على مدار اليوم دون حدوث أي تشويش أو تقطيع على مدار اليوم، لذلك نستعرض لكم خلال السطور التالية تردد القناة على كافة الأقمار الصناعية وكذلك كيفية ضبط القناة على جهاز الريسيفر.

تردد قناة وناسة الجديد 2024 نايل سات

يمكن ضبط تردد قناة وناسة الجديد 2024 على القمر الصناعي نايل سات عبر البيانات الآتية:

القمر الصناعي لقناة وناسة: نايل سات

تردد قناة وناسة: 11430

معدل الترميز لقناة وناسة: 27500

معامل تصحيح الخطأ لقناة وناسة: 5/6

معامل الاستقطاب لقناة وناسة: عمودي

جودة قناة وناسة: HD

أو

القمر الصناعي لقناة وناسة: عرب سات

تردد قناة وناسة: 11270

معدل الترميز لقناة وناسة: 27500

معامل تصحيح الخطأ لقناة وناسة: 3/4

معامل الاستقطاب لقناة وناسة: أفقي

جودة قناة وناسة: HD

كيفية ضبط قناة وناسة الجديدة لجهاز الاستقبال 2024

تعمل قناة وناسة دون حدوث أي انقطاع على مدار اليوم كله، وتقدم محتوي جيد وبكفاءة عالية، وتهدف لتسليه الأطفال وتكون مجانية، ويمكن تنزيل القناة على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات، عبر اتباع الخطوات التالية: