أسئلة وإجابات امتحانات الثانوية العامة 2024 عبر مدرستنا بلس

امتحانات الثانوية العامة 2024، بعد ظهور نتائج الثانوية العامة بمصر أصبح الطلاب في ترقب إعلان الوزارة عن نموذج الإجابة الخاص بجميع المواد لمراجعة الإجابات الخاصة بهم وتحديد التقديم على تظلم في بعض المواد الراغبين في مراجعتها مرة أخري، ولهذا صرحت وزارة التربية والتعليم عن إعلان الأسئلة والإجابات الخاصة بامتحانات الثانوية العامة للعام الحالي ليتمكن الطلاب من التوصل إليها بكل سهولة عبر الانترنت، واليكم تفاصيل الأمر خلال السطور التالية.

امتحانات الثانوية العامة 2024

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عبر صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك عن اتاحة أسئلة وإجابات امتحانات الدور الأول لامتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي 2023 / 2024 إلكترونيا، وذلك عن طريق تطبيق مدرستنا بلس التابع للوزارة، وأكدت الوزارة أنه تم اتاحة النماذج الأربعة لأسئلة الإمتحانات فضلا عن نموذج الإجابة لكل امتحان عبر التطبيق أو من خلال موقع التطبيق.

طرق الحصول علي أسئلة وإجابات امتحانات الثانوية العامة 2024

صرحت وزارة التربية والتعليم عن إمكانية الحصول على أسئلة ونماذج الاجابات لامتحانات الثانوية العامة عن طريق تحميل تطبيق مدرستنا بلس عبر متجر التطبيقات على أجهزة الهواتف الذكية بنظام الاندرويد أو iOS، بالإضافة إلى إمكانية الوصول إلى الموقع الرسمي لمنصة مدرستنا بلس عبر هذا الرابط.

أسئلة وإجابات امتحانات الثانوية العامة عبر مدرستنا بلس

يمكن للطلاب الاطلاع على أسئلة و إجابات جميع امتحانات الثانوية العامة من خلال الموقع الرسمي ل مدرستنا بلس عن طريق اتباع الخطوات التالية: