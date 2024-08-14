حضرى اشهى الاكلات السعودية.. طريقة تحضير الرز البخاري بالدجاج

الرز البخاري بالدجاج هو من أشهر الأطباق السعودية التقليدية التي تمتاز بنكهتها الغنية وتوابلها المميزة حيث يعتبر هذا الطبق وجبة متكاملة تجمع بين الأرز الطويل الحبة والدجاج المتبل بشكل رائع مع الخضار والتوابل التي تضفي على الطبق طعما لذيذا ورائحة مميزة حيث يقدم الرز البخاري في المناسبات الخاصة والولائم ويعد خيارا مثاليا لعشاق الأطباق الشرقية بفضل قوامه الرائع وتناسق مكوناته التي تجعله وجبة لذيذة ومشبعة في هذا الموضوع سنتعرف على مكونات وطريقة تحضير الرز البخاري بالدجاج على الطريقة السعودية خطوة بخطوة.

مكونات الرز البخاري بالدجاج

دجاجة كاملة مقطعة إلى 4 أو 8 قطع (حسب الرغبة).

2 كوب من الأرز البسمتي.

1 ملعقة كبيرة من الكركم.

1 ملعقة صغيرة من الكمون.

1 ملعقة صغيرة من الكزبرة الناشفة.

1 ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

1 ملعقة صغيرة من الهيل المطحون.

2 ورقة غار.

1 ملعقة صغيرة من الزنجبيل المطحون.

1 عود قرفة.

4 حبات هيل.

4 حبات قرنفل.

2 حبة جزر مبشور.

1 حبة بصل مفروم ناعم.

2 حبة طماطم مقطعة.

نصف كوب من الزبيب.

نصف كوب من اللوز المحمص.

3 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون أو الزيت النباتي.

ملح حسب الذوق.

طريقة تحضير الرز البخاري بالدجاج