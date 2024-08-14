يلا نغنى مع لولو.. نزل تردد قناة وناسة كيدز علي جهازك وخلي أطفالك مبسوطين2024 

لتنزيل قناة وناسة كيدز على جهازك يمكنك ضبط الترددات الجديدة التي تتيح لأطفالك الاستمتاع بمجموعة متنوعة من الأغاني والبرامج الترفيهية والتعليمية حيث أن قناة وناسة كيدز تعد واحدة من القنوات المفضلة للأطفال حيث تقدم محتوى شيق ومناسب لجميع الأعمار مما يضمن تجربة مشاهدة ممتعة ومفيدة للصغار لا تتردد في ضبط جهاز الاستقبال على الترددات الجديدة لتقديم ترفيه مميز لأطفالك.

تردد قناة وناسه كيدز علي نايل سات

يمكنك ضبط قناة وناسة كيدز على القمر الصناعي نايل سات باستخدام التردد التالي:

التردد: 11430

الاستقطاب: عمودي (V)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ : 5/6

تردد قناة وناسه كيدز علي عرب سات

لتنزيل قناة وناسة كيدز على القمر الصناعي عرب سات يمكنك استخدام التردد التالي:

التردد: 11270

الاستقطاب: عمودي (V)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ 3/4

أغاني قناة WANASAH بيبي الشهيرة

قناة WANASAH بيبي تشتهر بتقديم مجموعة من الأغاني والأنشطة الترفيهية الموجهة للأطفال حيث تركز على تقديم محتوى موسيقي وتعليمي يجذب الأطفال في سن مبكرة من أشهر أغاني القناة التي يفضلها الأطفال: