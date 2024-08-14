يلا نغنى مع لولو.. نزل تردد قناة وناسة كيدز علي جهازك وخلي أطفالك مبسوطين2024 

لتنزيل قناة وناسة كيدز على جهازك يمكنك ضبط الترددات الجديدة التي تتيح لأطفالك الاستمتاع بمجموعة متنوعة من الأغاني والبرامج الترفيهية والتعليمية حيث أن قناة وناسة كيدز تعد واحدة من القنوات المفضلة للأطفال حيث تقدم محتوى شيق ومناسب لجميع الأعمار مما يضمن تجربة مشاهدة ممتعة ومفيدة للصغار لا تتردد في ضبط جهاز الاستقبال على الترددات الجديدة لتقديم ترفيه مميز لأطفالك.
تردد قناة وناسه كيدز علي نايل سات
يمكنك ضبط قناة وناسة كيدز على القمر الصناعي نايل سات باستخدام التردد التالي:
- التردد: 11430
- الاستقطاب: عمودي (V)
- معدل الترميز: 27500
- معامل تصحيح الخطأ : 5/6
تردد قناة وناسه كيدز علي عرب سات
لتنزيل قناة وناسة كيدز على القمر الصناعي عرب سات يمكنك استخدام التردد التالي:
- التردد: 11270
- الاستقطاب: عمودي (V)
- معدل الترميز: 27500
- معامل تصحيح الخطأ 3/4
أغاني قناة WANASAH بيبي الشهيرة
قناة WANASAH بيبي تشتهر بتقديم مجموعة من الأغاني والأنشطة الترفيهية الموجهة للأطفال حيث تركز على تقديم محتوى موسيقي وتعليمي يجذب الأطفال في سن مبكرة من أشهر أغاني القناة التي يفضلها الأطفال:
- توتو وانا أغنية تفاعلية تجذب الأطفال بأسلوبها المرح وألحانها البسيطة التي تحث على الحركة والمرح.
- أغنية الحروف تساعد الأطفال على تعلم الحروف العربية بطريقة ممتعة من خلال ألحان مرحة وكلمات سهلة.
- أغنية الألوان تعلم الأطفال الألوان الأساسية بطريقة ممتعة من خلال استخدام الأغاني والألحان المحببة.
- أغنية الأرقام تهدف إلى تعليم الأطفال العد بطريقة سلسة وممتعة باستخدام أغنية إيقاعية تساعد في حفظ الأرقام.
- أغنية الحيوانات تعرف الأطفال على أسماء وأصوات الحيوانات المختلفة من خلال أغنية تفاعلية ومشوقة.
- أغنية النظافة تشجع الأطفال على الاهتمام بالنظافة الشخصية من خلال كلمات بسيطة ومحببة.