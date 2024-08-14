حدثها الآن.. خطوات تحديث البطاقة الوطنية من خلال منصة مظلتي2024 

تعد منصة مظلتي واحدة من المبادرات الحكومية الرائدة التي تهدف إلى تبسيط الإجراءات الإدارية للمواطنين في الجزائر من بين الخدمات التي توفرها المنصة تحديث البطاقة الوطنية حيث يعتبر من أهم الإجراءات التي تتيح للمواطنين تحديث معلوماتهم الشخصية بشكل إلكتروني وسهل من خلال هذه الخدمة يمكن للمواطنين تحديث بياناتهم الأساسية والاستفادة من المساعدات الجديدة المتاحة عبر المنصة في هذا الموضوع نستعرض الخطوات والشروط اللازمة لتحديث البطاقة الوطنية عبر منصة مظلتي مع توفير رابط مباشر للوصول إلى الخدمة.

خطوات تحديث البطاقة الوطنية

تحديث البطاقة الوطنية عبر منصة مظلتي والاستفادة من المساعدات الجديدة يمكنك اتباع الخطوات التالية عبر الرابط المباشر:

ابدأ بزيارة الموقع الرسمي لمنصة مظلتي للدخول الى الموقع اضغط هنا .

قم بإنشاء حساب جديد عبر إدخال بياناتك الشخصية وتسجيل الدخول.

سجل الدخول باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بك.

من القائمة الرئيسية اختر خيار تحديث البطاقة الوطنية.

أدخل كافة المعلومات الشخصية المطلوبة مثل الاسم الكامل و رقم الهوية الوطنية و تاريخ الميلاد والعنوان الحالي.

قم بتحميل الوثائق الضرورية مثل صورة البطاقة القديمة وشهادة الإقامة وأي مستندات أخرى مطلوبة.

تأكد من صحة جميع البيانات المدخلة والوثائق المرفقة.

اضغط على زر إرسال الطلب لتحديث بياناتك.

بعد تحديث البطاقة يمكنك التقديم للحصول على المساعدات الجديدة المتاحة عبر نفس المنصة.

الشروط المطلوبة لتحديث البطاقة الوطنية

من أجل تحديث البطاقة الوطنية عبر منصة مظلتي يجب تلبية مجموعة من الشروط تتمثل فى الاتى: