بعد الأرتفاع الأخير.. سعر الدولار مقابل الدينار العراقي اليوم الأربعاء الموافق 14 أغسطس 2024 وما هو سعر 100 دولار في العراق

Rewan Ahmed تاريخ النشر تصنيف اقتصاد
بعد الأرتفاع الأخير.. سعر الدولار مقابل الدينار العراقي اليوم الأربعاء الموافق 14 أغسطس 2024 وما هو سعر 100 دولار في العراق
سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار 

سعر الدولار مقابل الدينار العراقي هو أحد المؤشرات الأساسية التي تعكس القوة الاقتصادية للعراق، ويعتبر الدولار عملة عالمية رئيسية يستخدم كمعيار لتحديد قيمة الدينار في الأسواق، ويشهد سعر الصرف تقلبات مستمرة نتيجة للتغيرات في الطلب والعرض على العملتين إضافة إلى التأثيرات الاقتصادية العالمية والمحلية، ويعد الدينار العراقي العملة الوطنية ويتم تقييمه بشكل مستمر بالنسبة للدولار الأمريكي نظرا لأهمية الدولار في التجارة الدولية و الاحتياطيات النقدية.

سعر الدولار مقابل الدينار العراقي

تختلف سعر الدولار مقابل  الدينار العراقي بناء على توازنات السوق والعوامل الاقتصادية مثل نمو الاقتصاد وميزان المدفوعات والتجارة الخارجية، وتأثير سعر الصرف على الاقتصاد المحلي كبير فهو يؤثر على تكاليف الاستيراد والتصدير وعلى القدرة الشرائية للمواطنين، ويكون سعر الدولار المتوقعة اليوم الاربعاء 14 اغسطس على النحو التالي:

الدولار الأمريكيالدينار العراقي
1 دولار أمريكي1,310.00 دينار عراقي
5 دولار أمريكي6,490.85 دينار عراقي
50 دولار أمريكي64,908.50 دينار عراقي
100 دولار أمريكي129,817.00 دينار عراقي
500 دولار أمريكي649,085.00 دينار عراقي
1000 دولار أمريكي1,298,170.00 دينار عراقي

سعر الدولار اليوم في العراق

 

في ظل التقلبات الاقتصادية العالمية والمحلية يتابع المواطنون والمستثمرون في العراق عن كثب سعر الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، ويعتبر سعر الصرف من المؤشرات الأساسية التي تؤثر على الاقتصاد الوطني وأسواق المال، وسعر الدولار اليوم في البورصة كالتالي:

 

البورصةسعر 100 دولار
بورصة بغداد149,600 دينار عراقي
بورصة البصرة149,650 دينار عراقي
بورصة كركوك149,700 دينار عراقي
بورصة أربيل149,600 دينار عراقي
بورصة سليمانية149,650 دينار عراقي

يتغير سعر الدولار مقابل الدينار العراقي لأسباب كثيرة منها العرض والطلب والسياسات النقدية وقرارات البنك المركزي العراقي وتغييرات في السياسة النقدية، حيث تؤدي إلى تقلبات في سعر الدولار وفي حالة الاقتصاد الوطني والعجز في الميزانية.

معلومات الكاتب
Rewan Ahmed

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