بعد الأرتفاع الأخير.. سعر الدولار مقابل الدينار العراقي اليوم الأربعاء الموافق 14 أغسطس 2024 وما هو سعر 100 دولار في العراق

سعر الدولار مقابل الدينار العراقي هو أحد المؤشرات الأساسية التي تعكس القوة الاقتصادية للعراق، ويعتبر الدولار عملة عالمية رئيسية يستخدم كمعيار لتحديد قيمة الدينار في الأسواق، ويشهد سعر الصرف تقلبات مستمرة نتيجة للتغيرات في الطلب والعرض على العملتين إضافة إلى التأثيرات الاقتصادية العالمية والمحلية، ويعد الدينار العراقي العملة الوطنية ويتم تقييمه بشكل مستمر بالنسبة للدولار الأمريكي نظرا لأهمية الدولار في التجارة الدولية و الاحتياطيات النقدية.

سعر الدولار مقابل الدينار العراقي

تختلف سعر الدولار مقابل الدينار العراقي بناء على توازنات السوق والعوامل الاقتصادية مثل نمو الاقتصاد وميزان المدفوعات والتجارة الخارجية، وتأثير سعر الصرف على الاقتصاد المحلي كبير فهو يؤثر على تكاليف الاستيراد والتصدير وعلى القدرة الشرائية للمواطنين، ويكون سعر الدولار المتوقعة اليوم الاربعاء 14 اغسطس على النحو التالي:

الدولار الأمريكي الدينار العراقي 1 دولار أمريكي 1,310.00 دينار عراقي 5 دولار أمريكي 6,490.85 دينار عراقي 50 دولار أمريكي 64,908.50 دينار عراقي 100 دولار أمريكي 129,817.00 دينار عراقي 500 دولار أمريكي 649,085.00 دينار عراقي 1000 دولار أمريكي 1,298,170.00 دينار عراقي

سعر الدولار اليوم في العراق

في ظل التقلبات الاقتصادية العالمية والمحلية يتابع المواطنون والمستثمرون في العراق عن كثب سعر الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، ويعتبر سعر الصرف من المؤشرات الأساسية التي تؤثر على الاقتصاد الوطني وأسواق المال، وسعر الدولار اليوم في البورصة كالتالي:

البورصة سعر 100 دولار بورصة بغداد 149,600 دينار عراقي بورصة البصرة 149,650 دينار عراقي بورصة كركوك 149,700 دينار عراقي بورصة أربيل 149,600 دينار عراقي بورصة سليمانية 149,650 دينار عراقي

يتغير سعر الدولار مقابل الدينار العراقي لأسباب كثيرة منها العرض والطلب والسياسات النقدية وقرارات البنك المركزي العراقي وتغييرات في السياسة النقدية، حيث تؤدي إلى تقلبات في سعر الدولار وفي حالة الاقتصاد الوطني والعجز في الميزانية.