حضرى اشهى فطيرة التفاح اللذيذة بالقرفة وخلى ولادك مبسوطين 

فطيرة التفاح بالقرفة هي واحدة من الحلويات الكلاسيكية التي تجمع بين نكهات التفاح الحلوة ونكهة القرفة العطرية مما يجعلها خيارا مثاليا لأي مناسبة هذه الفطيرة ليست فقط سهلة التحضير بل تتميز أيضا بقوامها المقرمش وحشوتها اللذيذة التي تجمع بين التفاح الطازج والتوابل الدافئة سواء كنت تبحثين عن حلوى بسيطة لتقديمها في المناسبات العائلية أو تبحثين عن وصفة تقليدية بمذاق مميز فإن فطيرة التفاح بالقرفة هي الحل الأمثل سنتعرف في هذا الموضوع على مكونات وطريقة تحضير هذه الفطيرة الشهية خطوة بخطوة.

مكونات فطيرة التفاح اللذيذة بالقرفة

2 كوب (250 جرام) من الدقيق.

1 ملعقة كبيرة من السكر.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

200 جرام من الزبدة الباردة (مقطعة إلى مكعبات).

4-5 ملاعق كبيرة من الماء البارد.

طريقة تحضير فطيرة التفاح بالقرفة