موعد بداية العام الدراسي الجديد 2025 العراق وجدول العطلات الرسمية

مع انتهاء العام الدراسي 2023-2024 في العراق وإعلان وزارة التربية والتعليم العراقية نتائج الامتحانات النهائية يتساءل العديد من الطلاب وأولياء الأمور عن موعد بدء العام الدراسي الجديد 2024-2025 ويعتبر هذا التوقيت مهمًا للجميع، حيث يسعى الطلاب للاستعداد بشكل جيد للعودة إلى المدارس بعد عطلة الصيف وحتى الآن، لم تعلن الوزارة رسميًا عن موعد انطلاق العام الدراسي الجديد، ولكن من المتوقع أن يبدأ في شهر أكتوبر المقبل، كما هو معتاد في الأعوام السابقة.

موعد بداية العام الدراسي الجديد 2025 العراق

الوزارة لم تحدد بعد الموعد النهائي، لكن من المنتظر أن تعلن عنه في الأيام القليلة المقبلة وهذا التأخير في الإعلان يأتي بسبب رغبة الوزارة في التأكد من جاهزية المدارس لاستقبال الطلاب وتوفير البيئة التعليمية المناسبة لهم.

جدول العطل المدرسية بالعراق

عند تحديد موعد بدء العام الدراسي، سيكون من الضروري أيضًا تحديد جدول العطل الرسمية التي سوف يحصل عليها الطلاب خلال العام الدراسي وتعتمد العطل المدرسية في العراق بشكل كبير على الأعياد الوطنية والدينية، بالإضافة إلى بعض المناسبات الخاصة التي تحظى بأهمية كبيرة لدى الشعب العراقي وتشمل العطل المدرسية المتوقعة في العراق لعام 2024-2025 العديد من الأعياد والمناسبات التي يحتفل بها العراقيون من بين هذه العطل: