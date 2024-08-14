“ميدو مزعل لولو” تردد قناة وناسة الجديد بجودة HD .. ثبتها وخليهم يفرحوا طول اليوم

برزت قناة وناسة كواحدة من أفضل الوجهات المفضلة لدى الكثير من الأطفال في الوطن العربي مما جعلها محط أنظار الآباء حيث تمكنت تلك القناة الرائدة من الجمع بين محتوى ترفيهي جذاب والتعليم، بالإضافة إلى التنوع الحصري الذي تعرض فيه مختلف المجالات التي تنمي مهارات الأطفال وتعزز قدراتهم الفكرية والعقلية، بالإضافة إلى أفلام الكرتون التي تعزز بها القيم الإيجابية وصولًا إلى الأغاني السهلة والممتعة التي نجحت من خلالها القناة في تقديم معلومة بسيطة، وأصبحت محطة لجذب الصغار كما أنها توفر تجربة مشاهدة ممتعة ومسلية بجودة عالية في الصوت والصورة وبالتالي أصبح يفضلها معظم الأسر في الوطن العربي.

تردد قناة وناسة الجديد 2024 Wanasah TV

لعل أبرز ما يميز قناة وناسة هو التنوع الذي توفره في محتواها ويشمل الأفلام والبرامج والأغاني والفعاليات والأنشطة التي يلتف حولها الأطفال وتعرضها جميعها بجودة عالية بالإضافة للمميزات الحصرية التي تقدم من خلالها تجربة مشاهدة ممتعة وجذابة للأطفال، وبالتالي أصبح الآباء يرغبون في تثبيتها باستمرار على أجهزة الرسيفر.

قناة وناسة على نايل سات

يمكن متابعة المحتوى الحصري الذي تقدمه قناة وناسة على شاشتها من خلال استقبال البث على النايل سات وذلك بإضافة البيانات التالية:

التردد: 11430.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

الجودة: SD.

وناسة على القمر الصناعي عرب سات

كما يمكن استقبال البث لسكان الخليج العربي من خلال اضافة احداثيات التردد على عرب سات لتنزيل القناة بسهولة:

التردد: 11270.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

الجودة: HD.

طريقة تثبيت التردد الجديد لقناة وناسة

يتم تثبيت القناة ببضعة خطوات بسيطة تبدأ من إحضار الريموت الكنترول ثم اتباع الآتي: