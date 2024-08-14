مباشرة من منصة مظلتي الاطلاع على أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق الوجبة الأخيرة

يحتاج معظم المواطنين في العراق الكشف عن اسماء المشمولين برعاية الاجتماعية وذلك بعد أن أعلنت وزارة العمل عن طريقة استخراج اسماء الوجبة الأخيرة وعليه فقد أكدت الوزارة أن النتيجة النهائية للوجبة لم تظهر حتى الآن، وقد أضافت أن التأخير ناتج عن كثرة الأسماء المتقدمة إلى الوجبة وقد استغرق الفرز وقت طويل في المراجعة حتى تتمكن الحكومة من مدى أحقية المتقدمين للدعم والحصول عليه، يأتي ذلك في إطار جهود الحكومة التي تبذلها حتى تتمكن من توفير الدعم للمستحقين فقط.

رابط أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية

حددت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق الطريقة الصحيحة التي يمكن من خلالها الاستعلام عن أسماء المقبولين في الوجبة الأخيرة والذي يتم بصورة إلكترونية وذلك توفيرًا على المواطنين الوقت والجهد لهذا بامكانك اتباع الآتي:

في مستهل الأمر ينبغي زيارة منصة مظلتي الإلكترونية.

الإلكترونية. بعد ذلك يتم التحديد على الخدمات الإلكترونية ثم إضافة البيانات الشخصية التي يحتاج إليها الموقع من بينها الاسم ورقم الهوية.

التوجه بعد ذلك إلى خيار الاستعلام ثم الانتظار حتى يتمكن الموقع من تحميل القائمة.

أخيرًا انتظر أمامك الكشوفات التي يمكنك الاطلاع من بينها على اسماء المستفيدين من الوجبة.

كما يمكن تنزيل الكشف من خلال التوجه إلى خيار تحميل بصيغة pdf للاطلاع بعد ذلك على الاسم في أي وقت.

شروط برنامج الرعاية الاجتماعية

حددت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الشروط اللازمة حتى يتمكن المتقدم من الحصول على الدعم بسهولة، وهذه الشروط تمثلت في الآتي:

أن يكون المتقدم عراقي الجنسية ومقيم بشكل دائم في الدولة.

ينبغي أن يتراوح عمر المتقدم بين 18 حتى 60 عامًا للرجال.

النساء يسمح لهم بالتقديم على البرنامج من سن 15 حتى 55 عام.

ألا يكون لدى المتقدم أى أصول وأملاك عقارية عالية القيمة.

ألا يكون لديه أي دعم مالي من أي برامج حكومية أخرى تتيحها الدولة.

بالإضافة إلى ذلك ينبغي أن يكون الحد الأدنى لعدد أفراد الأسرة 4 أشخاص.

أهم المستندات المطلوبة للرعاية الاجتماعية

تزداد رغبة المواطنين في التقديم على وجبة الرعاية الاجتماعية لذلك حددت الوزارة مجموعة من الأوراق والمستندات التي يتعين على خلاله قبول المتقدمين في الدعم، وقد جاءت هذه الأوراق على النحو التالي: