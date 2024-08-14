“فرحوا الأولاد مع لولو الشطورة” تردد قناة وناسة على نايل سات وعرب سات وتابعوا أروع الأغاني والأناشيد لطفلك

تمكنت قناة وناسة من تقديم العديد من الأغاني والأناشيد المميزة التي نالت إعجاب العديد من الصغار ولها الكثير من المتابعين في مختلف الدول العربية، كما تقدم لهم أغاني مسلية وممتعة تساعدهم يرغبون في متابعة القناة على الدوام، لذلك يحتاج الأهالي إلى تنزيل القناة على الجهاز تسلية أبنائهم على مدار الساعة أن هذه القناة تبث محتواها مجانًا دون الحاجة إلى تشفير وبجودة عالية على مدار 24 ساعة.

استقبال تردد قناة وناسة على الأقمار الصناعية

نجحت قناة وناسة في استقطاب فئة كبيرة من مجتمع الصغار وذلك بفضل محتواها الجذاب الذي يسعدهم لذلك يمكن استقبال القناة على جميع الاقمار الصناعية من خلال بعض الخطوات التي يتم بها التثبيت، وجاءت على النحو التالي:

يتم تحضير الريموت كنترول ثم التوجه إلى البحث اليدوي من قائمة التراكيب.

بعد ذلك يتم التوجه إلى قائمة الترددات ثم اضافة تردد جديد

ينبغي إدراج جميع البيانات المطلوبة بدقة ثم اختيار القمر الصناعي الذي ترغب في استقبال القناة من خلاله.

بعد ذلك اضغط على خيار بحث تظهر أمامك القناة بعد تحميلها على الجهاز.

حدد على خيار حفظ التغييرات لمتابعة جميع الأغانى والأناشيد المتميزة التي توفر الأطفال على مدار الساعة بجودة عالية وبدون تقطيع.

تردد قناة وناسة كيدز

قناة وناسة من أهم القنوات الفضائية التي توفر للأطفال محتوى جذاب يتنوع بين الرسوم الملونة والأغاني والأناشيد الترفيهية التي تقدم لهم معلومات حصرية يمكن للأطفال حفظها بسهولة من خلال الشخصيات الممتعة والجذابة التي يحبها الصغار ويتعلمون منها بعض الحروف والأرقام، لذلك يمكن تثبيت القناة على القمر الصناعي نايل سات من خلال اضافة البيانات التالية:

تردد قناة وناسة: 11470.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

الجودة: SD.

تردد قناة وناسة عرب سات

بالنسبة لسكان دول الخليج العربي بإمكانهم الاستمتاع بما تعرضه قناة وناسة على شاشتها من محتوى جذاب وهادف يسعد جميع الأطفال وأيضًا الكبار، وذلك من خلال اضافة التفاصيل التالية: