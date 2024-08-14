الأمريكي وصل كام.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية والسوق السوداء

Ahmed.samir تاريخ النشر تصنيف اقتصاد
الأمريكي وصل كام.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية والسوق السوداء
سعر الدولار اليوم في السوق السوداء

تشهد أسعار الدولار الأمريكي في السوق السوداء بمصر تقلبات ملحوظة، نتيجة لعدة عوامل اقتصادية داخلية وخارجية تؤثر على العرض والطلب للعملة الأجنبية، وسعر الدولار اليوم في السوق السوداء يشهد حالة من عدم الاستقرار، حيث يرتفع سعر الدولار مقابل الجنيه عن السعر الرسمي المعلن من قبل البنك المركزي مما يجعلها محط أنظار العديد من الأفراد والشركات الذين يسعون للحصول على الدولار بعيدا عن القيود المصرفية الصارمة.

سعر الدولار اليوم في السوق السوداء

تشهد البلاد زيادة ملحوظة في الطلب على الدولار نتيجة للتضخم الاقتصادي وزيادة أسعار السلع المستوردة، وهو ما دفع سعر الدولار اليوم في السوق السوداء للارتفاع بشكل كبير، وتعتبر هذه الظاهرة تحديا كبيرا للحكومة المصرية التي تسعى جاهدة للسيطرة على الوضع الاقتصادي، وسعر الدولار المتوقعة اليوم الاربعاء 14 اغسطس كالتالي:

الدولار الأمريكي (USD)الجنيه المصري (EGP)
1 دولار أمريكي50.39 جنيه مصري
5 دولارات أمريكية251.95 جنيه مصري
10 دولارات أمريكية503.9 جنيه مصري
25 دولار أمريكي1,259.75 جنيه مصري
50 دولار أمريكي2,519.5 جنيه مصري
100 دولار أمريكي5,039 جنيه مصري
150 دولار أمريكي7,558.5 جنيه مصري
200 دولار أمريكي10,078 جنيه مصري
250 دولار أمريكي12,597.5 جنيه مصري
300 دولار أمريكي15,117 جنيه مصري
500 دولار أمريكي25,195 جنيه مصري
700 دولار أمريكي35,273 جنيه مصري
1,000 دولار أمريكي50,390 جنيه مصري

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك

وإليكم سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في جميع بنوك مصر اليوم الاربعاء 14 اغسطس 2024 كالآتي:

البنكسعر الشراء (جنيه مصري)سعر البيع (جنيه مصري)
البنك المركزي49.43949.305
البنك الأهلي المصري49.449.3
بنك مصر49.449.3
بنك القاهرة49.449.3
مصرف أبوظبي الإسلامي49.4749.37
البنك التجاري الدولي (CIB)49.449.3
HSBC49.3549.25
بنك الإسكندرية49.4149.31
البنك الأهلي القطري (QNB)49.4149.31
بنك كريدي أجريكول49.4249.32
معلومات الكاتب
Ahmed.samir

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