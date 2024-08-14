الأمريكي وصل كام.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية والسوق السوداء

تشهد أسعار الدولار الأمريكي في السوق السوداء بمصر تقلبات ملحوظة، نتيجة لعدة عوامل اقتصادية داخلية وخارجية تؤثر على العرض والطلب للعملة الأجنبية، وسعر الدولار اليوم في السوق السوداء يشهد حالة من عدم الاستقرار، حيث يرتفع سعر الدولار مقابل الجنيه عن السعر الرسمي المعلن من قبل البنك المركزي مما يجعلها محط أنظار العديد من الأفراد والشركات الذين يسعون للحصول على الدولار بعيدا عن القيود المصرفية الصارمة.

سعر الدولار اليوم في السوق السوداء

تشهد البلاد زيادة ملحوظة في الطلب على الدولار نتيجة للتضخم الاقتصادي وزيادة أسعار السلع المستوردة، وهو ما دفع سعر الدولار اليوم في السوق السوداء للارتفاع بشكل كبير، وتعتبر هذه الظاهرة تحديا كبيرا للحكومة المصرية التي تسعى جاهدة للسيطرة على الوضع الاقتصادي، وسعر الدولار المتوقعة اليوم الاربعاء 14 اغسطس كالتالي:

الدولار الأمريكي (USD) الجنيه المصري (EGP) 1 دولار أمريكي 50.39 جنيه مصري 5 دولارات أمريكية 251.95 جنيه مصري 10 دولارات أمريكية 503.9 جنيه مصري 25 دولار أمريكي 1,259.75 جنيه مصري 50 دولار أمريكي 2,519.5 جنيه مصري 100 دولار أمريكي 5,039 جنيه مصري 150 دولار أمريكي 7,558.5 جنيه مصري 200 دولار أمريكي 10,078 جنيه مصري 250 دولار أمريكي 12,597.5 جنيه مصري 300 دولار أمريكي 15,117 جنيه مصري 500 دولار أمريكي 25,195 جنيه مصري 700 دولار أمريكي 35,273 جنيه مصري 1,000 دولار أمريكي 50,390 جنيه مصري

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك

وإليكم سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في جميع بنوك مصر اليوم الاربعاء 14 اغسطس 2024 كالآتي: