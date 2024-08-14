دولارات كتييير للمحظوظين خليك واحد منهم .. طريقة الاشتراك في مسابقة الحلم 2024

مسابقه الحلم واحدة من المسابقات الشهيرة في مختلف أنحاء الوطن العربي وقد حازم على اهتمام كبير من المتابعين بالإضافة إلى الإقبال الواسع من المتسابقين الذين يرغبون في الحصول على الجوائز التي تمنحها إدارة المسابقة، وجدير بالذكر أن طريقة الاشتراك توفرها شبكات قنوات الام بي سي من خلال بعض الخطوات البسيطة والسريعة، لذلك حرصنا في هذا التقرير على تسليط الضوء لتوضيح هذا الأمر بالتفصيل حتى تتمكن من الاشتراك والحصول على جوائز المسابقة المادية والعينية.

طريقة الاشتراك في مسابقة الحلم 2024

معظم المواطنين في مختلف الدول العربية يرغبون في الاشتراك في مسابقة الحلم للحصول على جوائز النقدية الضخمة التي تمنحها إدارة المسابقة للفائزين، لذلك نوفر لكم أبرز الطرق المتاحة من خلال النقاط التالية:

أولا يمكن الاشتراك في المسابقة من خلال إرسال كلمة دريم في رسالة نصية قصيرة للرقم المخصص للدولة.

بالإضافة إلى إمكانية الاشتراك من خلال الموقع الإلكتروني المخصص للمسابقة.

أيضا يمكن الاشتراك من خلال التطبيق وذلك بتحميله من متجر التطبيقات المخصص لنظام هاتفك.

إلا أنه من الأفضل الاشتراك من خلال ارقام الدول برسالة واتباع خطوات.

شروط الاشتراك في مسابقة الحلم

حددت إدارة المسابقة مجموعة من الشروط التي ينبغي الالتزام بها حتى يتمكن المتسوق من الدخول في صفوف المشاركين، ومن هذه الشروط ما يلي:

أن يكون المشترك عربي الجنسية ومقيم في إحدى الدول العربية.

ألا يقل عمر المتسابق عن 18 عام.

لا يتم السماح للعاملين في قنوات ام بي سي أو أحد أفراد أسرهم بالاشتراك في المسابقة.

ينبغي حل جميع الأسئلة التي يتم إرسالها إليك.

توفر كافة الشروط والأحكام التي حددتها الإدارة حتى تتمكن من الاشتراك.

أخيرًا الاشتراك في الموعد الذي حددته إدارة المسابقة حتى تتمكن من الحصول على فرصة الدخول في السحب.

أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم

في الآونة الحالية يحتاج معظم متابعين قناة ام بي سي الاشتراك في المسابقة للفوز بالجائزة الكبرى، لذلك يمكن الاشتراك عبر أحد الأرقام الموضحة أدناه: