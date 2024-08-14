رسميًا تبكير الدعم السكني لشهر أغسطس للمستفيدين “بشرى سارة للجميع”

ارتفعت معدلات البحث في الساعات الأخيرة الماضية عن تبكير الدعم السكني حيث انتشرت الكثير من الأخبار عبر موقع التواصل الاجتماعي المختلفة حول تبكر الدعم السكني حيث يتم صرف رواتب الدعم السكني يوم الرابع والعشرين من كل شهر ميلادي ما لم يتوافق مع إجازة أسبوعية ، وتعتبر رواتب الدعم السكني من أهم وسائل الدعم التي يعتمد عليها المواطنين في ظل التطور الاقتصادي والعمراني الذي تشهده المملكة العربية السعودية خلال الفترة الأخيرة الماضية ، وخلال السطور التالية نكشف عن حقيقة تبكير الدعم السكني.

تبكير الدعم السكني

يبحث الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية خلال الساعات الأخيرة الماضية عن حقيقة تبكير الدعم السكني حيث أعلنت مؤسسة سكني عن تبكير موعد صرف رواتب الدعم السكني وذلك حيث يوافق يوم 24 اغسطس الجاري يوم السبت الإجازة الاسبوعية الرسمية في المملكة العربي السعودية ولهذا سيتم صرف رواتب الدعم السكني يوم الأحد الموافق 25 أغسطس 2024 ويستفيد الكثير من المواطنين في السعودية من رواتب الدعم السكني شهريًا ، ويجب أن تتوفر جميع شروط الحصول على الدعم السكني وهي كالتالي:

أولا يجب أن يكون المواطن سعودي الجنسية ومقيم بشكل دائم في المملكة العربية السعودية.

يجب أن يحصل المواطن على دخل شهري لا يزيد عن 4000 ريال سعودي.

يجب أن لا يمتلك المواطن منزل أو عقار خاص.

يجب أن لا يقل عمر المتقدم عن 20 عام.

الاستعلام عن رواتب الدعم السكني

يستطيع جميع المواطنين المستحقين لرواتب الدعم السكني الاستعلام عن رواتب الدعم السكني من خلال منصة سكني الالكترونية وذلك عن طريق الخطوات التالية: