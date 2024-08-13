باقي كام يوم؟! .. رسميًا وزارة الموارد البشرية تكشف موعد صرف تكافل الطلاب 1446 بالفصل الاول

ازدادت عمليات البحث في الساعات الأخيرة الماضية عن موعد صرف تكافل الطلاب 1446 حيث يعتبر برنامج “تكافل” من أهم البرامج التي تدعم الطلاب في المملكة العربية السعودية حيث تقدم الحكومة السعودية جميع وسائل الدعم والمساندة للطلاب الذين يواجهون العديد من ظروف المجتمع القاسية وذلك في ضوء توفير حياة كريمة ومساندة جميع أفراد المجتمع وتحقيق المساواة والحياة الاجتماعية الكريمة ، وخلال السطور التالية نكشف عن موعد صرف تكافل الطلاب 1446.

موعد صرف تكافل الطلاب 1446

حددت مؤسسة تكافل الخيرية في المملكة العربية السعودية موعد صرف تكافل الطلاب 1446 وذلك على ثلاثة دفعات مختلفة وذلك بداية من شهر سبتمبر 2024 وجاء ذلك نظرًا لتكون العام الدراسي في المملكة العربية السعودية من ثلاثة فصول دراسية وإليكم مواعيد صرف تكافل الطلاب هذا العام.

خلال الأسبوع الأول من العام الدراسي في بداية شهر سبتمبر يتم صرف الدفعة الأولى.

خلال الاسبوع الثامن من الفصل الدراسي الثاني يتم صرف الدفعة الثانية.

يتم استخدام الدفعة الثانية لتغطية جميع احتياجات الطلاب خلال الفصل الدراسي الثالث.

شروط التسجيل في برنامج تكافل الطلاب

بعد التعرف على موعد صرف تكافل الطلاب يتساءل الكثير من الطلاب عن الشروط المطلوبة للتسجيل في برنامج تكافل الطلاب والتي وضعتها مؤسسة التكافل الخيرية وهي كالتالي.