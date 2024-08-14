لينك admhec.gov.jo.. معدلات القبول الموحد في الأردن 2024-2025 وخطوات التسجيل في الجامعات الأردنية جميع التخصصات

مع اقتراب العام الدراسي الجديد في الأردن، يتزايد اهتمام الطلاب وأولياء الأمور بمعرفة معدلات القبول الموحد 2024، حيث أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في الأردن، عن بدء استقبال طلبات القبول في الجامعات والكليات الأردنية، عبر موقع وحدة تنسيق القبول الإلكتروني، يتيح الموقع للطلاب الاطلاع على معدلات القبول المحددة لكل تخصص وجامعة، مما يساعدهم في اختيار التخصص المناسب بناء على معدلاتهم في امتحانات التوجيهي، كما يتيح الموقع خدمة الدعم الفني للطلاب الذين قد يواجهون صعوبة في عملية التسجيل أو اختيار التخصص.

معدلات القبول الموحد 2024-2025 في الجامعات الأردنية

يتم تحديد معدلات القبول بناء على عدة عوامل، منها عدد المقاعد المتاحة في الكليات والإقبال على التخصصات المختلفة، بالإضافة إلى معدلات النجاح في الثانوية العامة، هذا يعني أن التخصصات الأكثر طلبا قد تتطلب معدلات أعلى مقارنةً بالتخصصات الأخرى، مما يجعل من الضروري للطلاب مراعاة هذه العوامل عند تقديم طلباتهم من المهم للطلاب، متابعة موقع وحدة تنسيق القبول الإلكتروني بانتظام، حيث يوفر الموقع كافة التفاصيل المتعلقة بمواعيد التقديم، والشروط اللازمة، وكذلك خطوات تقديم الطلب بشكل صحيح عبر الرابط الإلكتروني المخصص:

معدلات القبول الموحد 2024 في الأردن

تم تحديد معدلات القبول لبعض الكليات للعام 2024، حيث بلغت نسبة القبول في كلية الذكاء الصناعي 65.2%، وفي كلية العلوم الحياتية التطبيقية 84.6%، أما كلية طب الأسنان فقد سجلت 97.5%، وكلية إدارة الأعمال والاقتصاد الزراعي 77.4%، وبلغت نسبة القبول في كلية الهندسة قسم الكهرباء 88.4%، وكلية الرياضيات العامة 83.6%.

بالخطوات تقديم طلب القبول الموحد في الكليات الأردنية 2024

يمكن للطلاب الناجحين هذا العام والذين حصلوا على معدل 65% أو أكثر، التقديم على طلب القبول الموحد للبكالوريوس في الأردن 2024، للقيام بذلك، اتبع الخطوات التالية:

قم بتسجيل الدخول إلى موقع وحدة التنسيق الإلكتروني.

أدخل جميع البيانات المطلوبة منك، مثل الجنسية والفرع والمعدل.

حدد حتى 30 تخصصًا ترغب في التسجيل بها.

ادفع الرسوم المطلوبة، ثم اضغط على “إرسال الطلب” لإتمام العملية.

يعد الالتزام بمواعيد التقديم والاطلاع المستمر على تحديثات معدلات القبول من الأمور الأساسية، لضمان حصول الطلاب على فرصة جيدة للدراسة في التخصصات، التي يرغبون بها. توفر وزارة التعليم العالي في الأردن كافة الأدوات والإرشادات اللازمة، لدعم الطلاب في اتخاذ قراراتهم الأكاديمية بشكل مستنير ومدروس.