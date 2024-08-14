تحديث واتساب الأصلي يقدم مزايا جديدة تحافظ على خصوصية وأمان المستخدمين ويختبر ميزات أخرى لإضافتها قريباً

أصبح تطبيق المراسلات واتساب التابع لشركة ميتا من أشهر تطبيقات المراسلات خلال الفترة الماضية والذي حظى بإقبال كبير عليه من قبل المستخدمين نظراً للتحديثات المستمرة التي يجريها التطبيق والتي تلبي رغبات المستخدمين في العالم، والتي تهدف لاستقطاب عدد أكبر من المستخدمين، حيث يعد تطبيق واتساب من أكثر التطبيقات التي تحافظ على خصوصية وسرية بيانات المستخدمين وذلك من خلال التشفير التام للمراسلات بين الأطراف المتراسلة، لذا في هذا المقال سوف نوضح لكم أبرز هذه التحديثات والتي تم إضافتها على التطبيق مؤخراً، وفقاً لما نشره موقع wabetalnfo المختص بنشر تحديثات واتساب.

تحديث واتساب الأصلي

بعد أن تم إطلاق التحديث الأخير لتطبيق المراسلات واتساب، والذي تم إدخال عليه العديد من التحديثات الخاصة بالأمان والخصوصية، لذا بدأ البعض في البحث عن طرق تثبيت التحديثات الجديدة الخاصة بالتطبيق والتي يمكنكم تحميلها من خلال القيام ببعض الخطوات كالتالي:

أولاً يتم الدخول إلى متجر التطبيقات على جوجل بلاي أو أبل ستور. ثم بعد ذلك يتم تحميل التطبيق. بعد ذلك يتم تثبيت التطبيق بعد الموافقة على الشروط التي تظهر على الشاشة. بعد ذلك يتم تسجيل الدخول من خلال رقم الهاتف الخاص بك والكود السري. بعد ذلك يمكنك إجراء المراسلات كيفما تشاء.

مميزات تحديثات واتساب الجديدة

جاءت النسخة الجديدة من تطبيق المراسلات واتساب بمجموعة من المزايا والتحديثات التي كانت السبب في انتشار التطبيق التابع لشركة ميتا بشكل كبير، نظراً لما يوفره التطبيق من مستوى أمان أعلى، وعلى سبيل المثال سنذكر لكم بعض مزايا تطبيق المراسلات واتساب والتي كانت كالتالي: