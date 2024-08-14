“لولو صارت شرطية” إضافة أحدث تردد قناة وناسة لولو الجديد Wanasah TV ومتع طفلك ونفسك بأجمل الأغاني

أغاني قناة وناسة لولو تلعب دور مهم في جذب اهتمامات الأطفال الصغار وتلبية احتياجاتهم، ولذلك تتميز قناة وناسة بمحتواها الرائع للغاية والذي يلبي رغبات الأطفال، حيث تعتبر قناة وناسة من أبرز قنوات الأطفال في الوطن العربي كله، والتي تستعرض عبر شاشتها على مدار اليوم باقة من الأغاني الترفيهية والتعليمية والمسلية للغاية، والتي يرددها الأطفال على ألسنتهم طول الوقت، كما أن القناة توفر محتواها من خلال الشخصيات الكرتونية المرحة التي تجذب الأطفال مثل شخصية لولو، وسوف نقدم لكم التردد الخاص بالقناة على جميع الاقمار الصناعية.

تردد قناة وناسة لولو نايل سات 2024

قناة وناسة من أشهر القنوات التلفزيونية الموجهة لأطفال الوطن العربي، والتي تحرص على تقديم محتوى متنوع ومتكامل يلبي احتياجات الفئة العمرية الصغيرة والتي تحتاج لدعم وتوجيه صحيح، فالقناة توجههم لتعلم السلوكيات الصحيحة والعادات السليمة بالإضافة إلى مفاهيم الدين الاسلامي بكل بسهولة ويسر، وهذا من خلال الأغاني الترفيهية والتعليمية والأناشيد الدينية، وللاستمتاع بكل ما تقدمه القناة إليك ترددها وهو:

معامل الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

التردد: 11470.

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد قناة وناسة عرب سات 2024

قناة وناسة حريصة على اختيار كل ما تقدمه للصغار ، وهذا حتى يكون مناسب لهم ويستفيدوا منهم في تعلم اللغة العربية والإنجليزية وغيرها من الأمور، ويمكن الاستمتاع بكل ما تقدمه القناة على العرب سات بالبيانات التالية:

معامل الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 3/4.

التردد: 11270.

أغاني لولو الشطورة