وصل كام الاخضر.. سعر الدولار مقابل الدينار العراقي اليوم الأربعاء 14 أغسطس وسعر 5 و10 دولار اليوم في البنوك

في ظل التغيرات الاقتصادية المتسارعة التي يشهدها العراق يشكل سعر الدولار مقابل الدينار العراقي اليوم موضوعا حيويا يستحوذ على اهتمام كبير من قبل الأفراد والمستثمرين على حد سواء، ونجد أن السوق العراقي يشهد تحولات ملحوظة في قيمة الدينار سواء في الأسواق الرسمية أو السوق السوداء، حيث يلعب العرض والطلب دورا حاسما في تحديد هذه القيمة و تتأثر الأسعار بالتطورات الاقتصادية على المستوى المحلي والدولي.

سعر الدولار مقابل الدينار العراقي اليوم

يعتبر متابعة الأسعار بشكل يومي أمرا ضروريا لفهم الوضع الاقتصادي العام، ويتوجه الكثيرون إلى متابعة سعر الدولار مقابل الدينار العراقي اليوم لتحديد استراتيجياتهم المالية والتجارية خاصة في ظل تأرجح الأسعار وعدم استقرارها، وسعر الدولار المتوقعة اليوم الاربعاء 14 اغسطس كالتالي:

أسعار تحويل الدولار الأمريكي إلى الدينار العراقي الدولار الأمريكي الدينار العراقي 1 دولار أمريكي 1,310.00 دينار عراقي 5 دولار أمريكي 6,490.85 دينار عراقي 50 دولار أمريكي 64,908.50 دينار عراقي 100 دولار أمريكي 129,817.00 دينار عراقي 500 دولار أمريكي 649,085.00 دينار عراقي 1000 دولار أمريكي 1,298,170.00 دينار عراقي

سعر الدولار في العراق اليوم

الحكومة العراقية والبنك المركزي يتخذان تدابير متعددة للتخفيف من تقلبات الدولار، إلا أن تأثيرات الأحداث الخارجية والعوامل الداخلية تظل تحديا كبيرا في سبيل تحقيق استقرار حقيقي في سعر الصرف، وسعر الدولار في البنوك اليوم على النحو التالي:

أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في البنوك البنك سعر الصرف (دينار عراقي) بنك الرافدين 1320 مصرف بغداد 1310 مصرف بابل 1310 البنك الأهلي العراقي 1310 بنك الائتمان العراقي 1310 البنك التجاري العراقي 1310 بنك الاستثمار العراقي 1310 بنك الشرق الأوسط العراقي للاستثمار 1310

يعتبر معرفة سعر صرف الدولار اليوم يعد مؤشرا مهما على الاتجاهات الاقتصادية والتحديات التي تواجه الاقتصاد العراقي في الوقت الراهن.