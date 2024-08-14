وصل كام الاخضر.. سعر الدولار مقابل الدينار العراقي اليوم الأربعاء 14 أغسطس وسعر 5 و10 دولار اليوم في البنوك

Ahmed.samir تاريخ النشر تصنيف اقتصاد
وصل كام الاخضر.. سعر الدولار مقابل الدينار العراقي اليوم الأربعاء 14 أغسطس وسعر 5 و10 دولار اليوم في البنوك
سعر الدولار مقابل الدينار العراقي اليوم 

في ظل التغيرات الاقتصادية المتسارعة التي يشهدها العراق يشكل سعر الدولار مقابل الدينار العراقي اليوم موضوعا حيويا يستحوذ على اهتمام كبير من قبل الأفراد والمستثمرين على حد سواء، ونجد أن السوق العراقي يشهد تحولات ملحوظة في قيمة الدينار سواء في الأسواق الرسمية أو السوق السوداء، حيث يلعب العرض والطلب دورا حاسما في تحديد هذه القيمة و تتأثر الأسعار بالتطورات الاقتصادية على المستوى المحلي والدولي.

سعر الدولار مقابل الدينار العراقي اليوم

يعتبر متابعة الأسعار بشكل يومي أمرا ضروريا لفهم الوضع الاقتصادي العام، ويتوجه الكثيرون إلى متابعة سعر الدولار مقابل الدينار العراقي اليوم لتحديد استراتيجياتهم المالية والتجارية خاصة في ظل تأرجح الأسعار وعدم استقرارها، وسعر الدولار المتوقعة اليوم الاربعاء 14 اغسطس كالتالي:

أسعار تحويل الدولار الأمريكي إلى الدينار العراقي
الدولار الأمريكيالدينار العراقي
1 دولار أمريكي1,310.00 دينار عراقي
5 دولار أمريكي6,490.85 دينار عراقي
50 دولار أمريكي64,908.50 دينار عراقي
100 دولار أمريكي129,817.00 دينار عراقي
500 دولار أمريكي649,085.00 دينار عراقي
1000 دولار أمريكي1,298,170.00 دينار عراقي

سعر الدولار في العراق اليوم

الحكومة العراقية والبنك المركزي يتخذان تدابير متعددة للتخفيف من تقلبات الدولار، إلا أن تأثيرات الأحداث الخارجية والعوامل الداخلية تظل تحديا كبيرا في سبيل تحقيق استقرار حقيقي في سعر الصرف، وسعر الدولار في البنوك اليوم على النحو التالي:

أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في البنوك
البنكسعر الصرف (دينار عراقي)
بنك الرافدين1320
مصرف بغداد1310
مصرف بابل1310
البنك الأهلي العراقي1310
بنك الائتمان العراقي1310
البنك التجاري العراقي1310
بنك الاستثمار العراقي1310
بنك الشرق الأوسط العراقي للاستثمار1310

يعتبر معرفة سعر صرف الدولار اليوم يعد مؤشرا مهما على الاتجاهات الاقتصادية والتحديات التي تواجه الاقتصاد العراقي في الوقت الراهن.

معلومات الكاتب
Ahmed.samir

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