وصل كام الاخضر.. سعر الدولار مقابل الدينار العراقي اليوم الأربعاء 14 أغسطس وسعر 5 و10 دولار اليوم في البنوك

في ظل التغيرات الاقتصادية المتسارعة التي يشهدها العراق يشكل سعر الدولار مقابل الدينار العراقي اليوم موضوعا حيويا يستحوذ على اهتمام كبير من قبل الأفراد والمستثمرين على حد سواء، ونجد أن السوق العراقي يشهد تحولات ملحوظة في قيمة الدينار سواء في الأسواق الرسمية أو السوق السوداء، حيث يلعب العرض والطلب دورا حاسما في تحديد هذه القيمة و تتأثر الأسعار بالتطورات الاقتصادية على المستوى المحلي والدولي.
سعر الدولار مقابل الدينار العراقي اليوم
يعتبر متابعة الأسعار بشكل يومي أمرا ضروريا لفهم الوضع الاقتصادي العام، ويتوجه الكثيرون إلى متابعة سعر الدولار مقابل الدينار العراقي اليوم لتحديد استراتيجياتهم المالية والتجارية خاصة في ظل تأرجح الأسعار وعدم استقرارها، وسعر الدولار المتوقعة اليوم الاربعاء 14 اغسطس كالتالي:
|الدولار الأمريكي
|الدينار العراقي
|1 دولار أمريكي
|1,310.00 دينار عراقي
|5 دولار أمريكي
|6,490.85 دينار عراقي
|50 دولار أمريكي
|64,908.50 دينار عراقي
|100 دولار أمريكي
|129,817.00 دينار عراقي
|500 دولار أمريكي
|649,085.00 دينار عراقي
|1000 دولار أمريكي
|1,298,170.00 دينار عراقي
سعر الدولار في العراق اليوم
الحكومة العراقية والبنك المركزي يتخذان تدابير متعددة للتخفيف من تقلبات الدولار، إلا أن تأثيرات الأحداث الخارجية والعوامل الداخلية تظل تحديا كبيرا في سبيل تحقيق استقرار حقيقي في سعر الصرف، وسعر الدولار في البنوك اليوم على النحو التالي:
|البنك
|سعر الصرف (دينار عراقي)
|بنك الرافدين
|1320
|مصرف بغداد
|1310
|مصرف بابل
|1310
|البنك الأهلي العراقي
|1310
|بنك الائتمان العراقي
|1310
|البنك التجاري العراقي
|1310
|بنك الاستثمار العراقي
|1310
|بنك الشرق الأوسط العراقي للاستثمار
|1310
يعتبر معرفة سعر صرف الدولار اليوم يعد مؤشرا مهما على الاتجاهات الاقتصادية والتحديات التي تواجه الاقتصاد العراقي في الوقت الراهن.