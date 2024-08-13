زي بتاعة بره وأحلي.. طريقة عمل أم علي بالمكسرات والقشطة بمكونات متوافرة هتاكلوا أحلي طاجن أم علي كريمي ورهييييب

أم علي بالقشطة والمكسرات تعد من أشهر الحلويات التقليدية في المطبخ العربي، وخصوصا في مصر، حيث تحمل هذه الحلوى تاريخا يمتد إلى العصور الوسطى، وكانت تحضر في المناسبات والاحتفالات، تتميز أم علي بمذاقها الغني والمميز، فهي تجمع بين مكونات بسيطة تتحول عند تحضيرها إلى طبق شهي ودسم لتحضير أم علي بالمكسرات والقشطة، تقدم أم علي ساخنة مع رشة إضافية من المكسرات على الوجه، وتعتبر خيارا مثاليا للحلوى بعد وجبة دسمة، حيث تقدم تجربة مميزة تجمع بين القوام المقرمش والنكهة الغنية التي ترضي كافة الأذواق.

طريقة عمل أم علي بالمكسرات والقشطة

أم علي بالمكسرات والقشطة هي واحدة من أشهر الحلويات التقليدية في مصر، وتحظى بشعبية كبيرة بين المصريين، يعتقد أن تسميتها تعود إلى زوجة حاكم الدولة الأيوبية، التي طلبت من طهاة القصر إعداد حلوى مميزة وتوزيعها على الناس، فكانت أم علي. تتميز هذه الحلوى بمذاقها الغني وقوامها اللذيذ، وتعد خيارا مثالياً للحلوى بعد الوجبات هذه المكونات الأساسية تتيح لك إعداد طبق غني بالنكهات والقوام المثالي..

لتحضير أم علي بالمكسرات والقشطة، ستحتاج إلى المكونات التالية:

عبوة من عجينة البف باستري مقطعة إلى مربعات.

كوب من المكسرات المشكلة.

لتر من الحليب.

كوب من السكر.

150 غراماً من القشطة.

ربع ملعقة صغيرة من الفانيلا.

خطوات عمل أم علي بالمكسرات والقشطة