عصري ومميز.. اليك سعر ومواصفات هاتف infinix smart 8 بالدول العربية 2024

في عالم الهواتف الذكية، تظل الحاجة إلى التوازن بين الأداء والسعر مسألة حيوية بالنسبة للكثير من المستخدمين وفي هذا السياق، يأتي هاتف Infinix Smart 8 كخيار مثير يجمع بين الابتكار والتكلفة المعقولة، يقدم Infinix Smart 8 مجموعة من الميزات التي تلبي احتياجات المستخدمين اليومية، من الأداء السلس إلى التصميم الجذاب، دون أن يثقل كاهلهم بالتكاليف المرتفعة، في هذه المقالة، سنتناول التفاصيل الكاملة لهذا الهاتف، بما في ذلك مواصفاته، أدائه، وأبرز مزاياه، لنساعدك على تحديد ما إذا كان يستحق مكانه في قائمة خياراتك القادمة.

مواصفات هاتف infinix smart 8

يدعم هاتف Infinix Smart 8 تركيب شريحتين اتصال من نوع Nano SIM، ويتيح لك الاستفادة من شبكات 2G و3G و4G. يأتي الهاتف بأبعاد 163.6 × 75.6 × 8.5 ملم ووزن يبلغ 184 جرامًا. شاشة الهاتف من نوع IPS LCD، بحجم 6.6 إنش ودقة 720 × 1612 بكسل، وتدعم معدل تحديث يبلغ 90 هرتز مع سطوع يصل إلى 500 شمعة.

يأتي الهاتف بخيارات تخزين تصل إلى 64 أو 128 جيجا بايت، مع ذاكرة RAM بسعة 3 أو 4 جيجا بايت. يعمل الهاتف بمعالج Unisoc T606، ويتميز بكاميرا أمامية بدقة 8 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.0. أما الكاميرا الخلفية فهي مزدوجة، حيث تصل دقة الكاميرا الرئيسية إلى 13 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/1.9، بينما تأتي الكاميرا الثانية بدقة 0.08 ميجا بكسل مع فلاش LED دائري.

تحتوي البطارية على سعة 5000 مللي أمبير وتدعم شحن بقوة 10 واط، مما يضمن أداءً مميزًا طوال اليوم. يعمل الهاتف بنظام التشغيل أندرويد 13 ويتميز بميزات أمان مثل مستشعر البصمة. مزود بمنفذ USB Type-C، وهو الأحدث في مجال التقنية. الشاشة الكبيرة ذات تصميم الثقب ودعم معدل تحديث 90 هرتز، تضمن تجربة مشاهدة مريحة، بينما يوفر المعالج أداءً جيدًا في فئته السعرية الاقتصادية. ومن بين ميزاته البارزة خاصية Magic Ring التفاعلية، التي تضيف لمسة من التشابه مع هواتف الأيفون.

سعر هاتف infinix smart 8