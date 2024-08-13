البقسماط البيتى المقرمش “سر بقسماط الأفران” بأسهل وأبسط طريقة بقسماط هش وناعم ومقرمش بمكونات اقتصاديه جدا

البقسماط المقرمش، يعد من الوجبات الخفيفة والمحببة للكثيرين، البقسماط المقرمش حيث يمكن تناوله في وجبة الإفطار أو العشاء، أو حتى كوجبة خفيفة بين الوجبات عند الشعور بالجوع، يتميز بقوامه المقرمش ونكهته اللذيذة التي تجعله خيارا رائعا بجانب كوب من الشاي بالحليب أو النسكافيه، ولتحضيره في المنزل بطريقة سهلة وبسيطة، لا تحتاجين إلى مكونات معقدة، بل يمكن استخدام مكونات متوفرة في كل مطبخ.

طريقة عمل البقسماط المقرمش زي المحلات

لتحضير البقسماط المقرمش في المنزل، يمكنك تحضير البقسماط المقرمش في المنزل، والاستمتاع به في أي وقت. يمكنك تقديمه مع الجبن أو الزبدة، أو حتى تناوله بمفرده كوجبة خفيفة شهية، إن تحضيره في المنزل ليس فقط اقتصاديا ولكنه أيضا يتيح لك التحكم في المكونات والنكهات، مما يجعله خيارا صحيا ومناسبا لكل أفراد الأسرة، يمكنكم استخدام طريقة عمل البقسماط المقرمش من خلال اتباع الخطوات التالية.

لتحضير البقسماط المقرمش، ستحتاجين إلى المكونات التالية:

3 ملاعق كبيرة من الحليب البودرة

2 ملعقة كبيرة من السكر

نصف ملعقة صغيرة من الشمر

نصف ملعقة صغيرة من اليانسون

ربع كوب من الزيت

كوب وربع من الماء الدافئ

ملعقة كبيرة من الخميرة الجافة

بيضة مخفوقة

ربع ملعقة صغيرة من الملح

سمسم للتزيين

لتحضير البقسماط المقرمش اتباع هذه الخطوات البسيطة: