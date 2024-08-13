“استعدوا للقبض” الآن موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر أغسطس 2024 وخطوات الاستعلام عن المعاش

الكثير من المواطنين يتساءلون عن موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر أغسطس 2024، حيث أن هذا المعاش من أهم المعاشات التي أطلقتها الحكومة المصرية لرفع مستوى المعيشة للأسر المصرية محدودة الدخل، حيث يتم صرف معاش شهري بهدف تحقيق العدالة الاجتماعية وتغلب تلك الأسر على صعوبات الحياة وسد احتياجاتهم المعيشية، ويمكن بكل سهولة للمستفيدين من المعاش الاستعلام عن حالة الطلب ومعرفة إذا كنت من المقبولين أم لا.

موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر أغسطس 2024

يترقب قطاع كبير من المستفيدين من معاش تكافل وكرامة موعد صرف المعاش، حيث يستفيد منه 5.2 مليون أسرة مصرية في الشهر الجاري، وهذا وفقا لما أعلنته وزارة التضامن الاجتماعي، حيث قررت الوزارة البدء في صرف المعاش يوم الخميس المقبل الموافق 15 أغسطس 2024، وهذا هو الموعد الرسمي لصرف المعاش شهريا منذ انطلاقه.

خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2024

إليكم الآن الخطوات السهلة من أجل الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة والتي تتمثل في التالي:

التوجه إلي موقع وزارة التضامن الاجتماعي.

الدخول إلى قسم الدخول.

إدخال الرقم القومي للمستعلم في المكان المحدد له.

الضغط على كلمة “استعلام”.

على الفور سيظهر كافة التفاصيل التي تتعلق بحالتك في تكافل وكرامة ومن بينها قيمة المبلغ وسبب الإيقاف في حالته.

شروط استحقاق تكافل وكرامة

هناك بعض الشروط الخاصة باستحقاق تكافل وكرامة وهي كالتالي: