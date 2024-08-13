“إلحق سجل الآن” شروط التسجيل في قرعة الحج العراق 2025 وطريقة التقديم عبر hajj.gov.iq 

ازداد البحث خلال الساعات القليلة الماضية عن قرعة الحج 2025 في العراق، وكيفية التسجيل في قرعة الحج عبر موقع الهيئة العليا للحج والعمرة في العراق، لذا وفي هذا المقال وعبر موقع البديل الإخباري والخدمي، كما سنوضح لكم كل التفاصيل الخاصة بالتسجيل في القرعة للعام المقبل 2025، وكذلك الشروط الخاصة بالتقديم للقرعة، وطريقة التقديم وفق ما أعلنته الهيئة العليا للحج والعمرة بالعراق، وذلك من خلال الموقع الرسمي للهيئة دون الحاجة إلى اللجوء للمكاتب، وذلك للتخفيف على السادة المواطنين الراغبين في أداء فريضة الحج العام المقبل 2025.

شروط التقديم في قرعة الحج 2025 العراق

حددت الهيئة العليا للحج والعمرة بالعراق والمنوط بها متابعة شؤون الحجاج العراقيين، وحددت الهيئة عدد من الشروط اللازم توافرها في من يتقدم للقرعة العام 2025، وكانت هذه الشروط كالتالي:

ضرورة أن يكون المتقدم حاملاً للجنسية العراقية ولديه جواز سفر ساري.

ضرورة أن لا يكون المتقدم قد سبق له أداء فريضة الحج.

يشترط ألا يقل عمر المتقدم عن عمر ثمانية عشر عاماً.

يشترط أن يكون المتقدم لأداء فريضة الحج لائق صحياً.

ضرورة أن لا يكون المتقدم لأداء فريضة الحج موظف حكومي أو من المتقاعدين ولديه القدرة المالية.

أن يكون المتقدم حسن السير والسلوك ولم يحكم عليه بقضايا مخلة بالشرف.

طريقة التسجيل في قرعة الحج 2025 في العراق

أتاحت الهيئة العليا للحج والعمرة في العراق، التقديم على قرعة الحج 2025 وذلك عبر الموقع الرسمي الخاص بالهية عن طريق القيام بعدة خطوات كالتالي: