صاروخ 🚀 ريملي الجديد.. مواصفات هاتف Realme P1 5G.. موبايل الفئة المتوسطة بسعر مفاجأة

هاتف Realme P1 5G، أطلقت شركة realme في الفترات الأخيرة هاتفها المميز الجديد P1 5G، والذي يصنف أيضا على أنه من أنواع الهواتف المتوسطة وذلك سواء كان في الأسعار أو الإمكانيات ولكن هو مناسب جدا للطبقة المتوسطة الباحثة عنها هواتف عملية تتمتع بإمكانيات عالية ولكن بأسعار بسيطة سواء الكاميرا أو أي صفة أخرى مميزة موجودة في الهاتف ويتميز ببطارية التي تستوعب لفترات زمنية طويلة وكاميرات قادرة على تصوير أفضل الفيديوهات والصور.

مواصفات هاتف realme P1 5G

‏يمتلك الهاتف مميزات رائعة جدا في كافة تفاصيله:

الشاشة كبيرة 6.67 بوصة، بدقة 1080×2400 بكسل، من نوع AMOLED، مع معدل تحديث 120 هرتز.

المعالج مميز جدًا من نوع Dimensity 7050 5G من شركة MediaTek.

الذاكرة كبيرة 6 أو 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، و 128 أو 256 جيجابايت من الذاكرة الداخلية.

الكاميرا الخلفية ثنائية كاميرا مزدوجة، بدقة 50 ميجابكسل رئيسية و 2 ميجابكسل ماكرو.

الكاميرا الأمامية مميزة وقدرتها 16 ميجابكسل.

البطارية كبيرة وتظل لفترات طويلة تقدر ب 5000 ملي أمبير، مع دعم خاصية الشحن بسرعة بقوة 45 وات.

نظام التشغيل الخاص بالهاتف يعمل ب Android 14 مع واجهة الشركة الشهيرة وهي Realme UI 5.0.

الميزات الأخرى يتوفر به دعم 5G، و Wi-Fi 6، و Bluetooth 5.3، و GPS، و مدخل USB Type-C، و منفذ 3.5 مم للمكالمات الهاتفية، و قارئ بصمات الأصابع موجود في الشاشة.

محتويات علبة هاتف Realme P1 5G

تحتوي علبة هاتف Realme P1 5G على العناصر التالية:

الهاتف يأتي مثبتًا مسبقًا بواقي شاشة.

شاحن بقوة 45 وات مع مدخل USB Type-C.

كابل USB Type-C.

جراب حماية شفاف لحماية الهاتف من الخدوش والصدمات.

دبوس معدني دبوس لإخراج بطاقة SIM.

كتيب التعليمات يوضح كيفية استخدام الهاتف.

سعر هاتف Realme P1 5G

يوجد هاتف Realme P1 5G بنسختين في مصر تتوقف على المساحة الداخلية حيث أنه من أفضل الهواتف التي تقدمها شركة ريملي في الفئة المتوسطة حيث يأتي سعر الهاتف في مصر على النحو التالي: