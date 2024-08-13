“سمكة التونة العنية” تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي الجديد 2024 على القمر نايل سات وعرب سات

تعتبر قناة ناشيونال جيوغرافك أبو ظبي بوابة لاستكشاف العالم من صالة منزلك فمن أعماق المحيطات إلى قمم الجبال، ومن مطابخ العالم إلى ورش العمل الميكانيكية، تقدم القناة باقة متنوعة من البرامج التي تلبي شغف كل المشاهدين سواء كنت من عشاق الطبيعة، أو مهتمًا بالطبخ، أو مولعًا بالمغامرات، ستجد في ناشيونال جيوغرافك أبو ظبي ما يسرك، وتعتبر قناة ناشيونال جيوغرافك أبو ظبي هي الخيار الأمثل للجميع فمن خلال برامجها الشيقة والمسلية، تقدم القناة جرعة يومية من المعرفة والترفيه، وتساهم في توسيع آفاق المشاهدين وتثقيفهم حول العالم من حولهم.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي الجديد 2024

تتصدر قناة ناشيونال جيوغرافك أبو ظبي قائمة القنوات الأكثر مشاهدة في الوطن العربي، وذلك بفضل محتواها الغني والمتنوع الذي يغطي شتى المجالات، ومن أجل متابعة تلك البرامج المميزه عليك تحميل القناة عبر التردد التالي:

‏تردد قناة ناشيونال جيوغرافك أبو ظبي على القمر الصناعي نايل سات

التردد 11411 معدل الاستقطاب أفقي معدل الترميز 30000 معامل تصحيح الخطأ 6/5

‏تردد قناة ناشيونال جيوغرافك أبو ظبي على القمر الصناعي عرب سات

التردد 11804 معدل الاستقطاب أفقي معدل الترميز 27500 معامل تصحيح الخطأ 3/4

خطوات تنزيل قناة ناشيونال جيوغرافك أبو ظبي

من أجل تنزبل قناة ناشونال جيوغرافك أبو ظبي ومشاهدة المحوي المميز الذي تقدمة القناة عليك إتباع الخطوات التالية: