طريقة الاستعلام عن رواتب المتقاعدين بالعراق 2024 بعد تعديل الجدول

مع اقتراب بدء صرف رواتب المتقاعدين في مختلف محافظات العراق، تبدأ العديد من التساؤلات حول الاستعلام عن الرواتب ومعرفة قيمتها المستحقة، خاصة وأن وزارة المالية حريصة على تعديل جدول الرواتب بإضافة الزيادات المنوط بها من قبل مجلس الوزراء العراقي، في ظل الاضطرابات الاقتصادية التي يمر بها العالم، وعليه فإن الحكومة العراقية حريصة على توفير الدعم الدائم لمواطنيها.

خطوات الاستعلام عن رواتب المتقاعدين بالعراق 2024

هناك بعض الخطوات الهامة لكي يتم الإستعلام عن رواتب المتقاعدين في العراق، وفقًا لما نص على النحو الأتي:-

أن يتم الذهاب إلى موقع وزارة المالية عبر الإنترنت.

مع إدخال رمز التحقق المرئي في خانة تسجيل الدخول.

ليتم اختيار خدمة الاستعلام عن رواتب المتقاعدين.

كتابة كافة المعلومات الخاصة بالمتقاعد.

تحديد المحافظة المقيم بها المتقاعد.

التأكد من البيانات التي تم إدخالها في الخانات المخصصة لذلك.

النقر على زر “بحث”.

حتى تتمكن من معرفة تفاصيل راتب المتقاعد بالزيادة الجديدة التي تم التصديق عليها من قبل مجلس الوزراء العراقي.

موعد صرف رواتب المتقاعدين لشهر ديسمبر

وأكدت وزارة المالية العراقية، أن صرف رواتب المتقاعدين يوافق يوم 1 من كل شهر ميلادي ما لم يكون إجازة في دولة العراق، وعليه فمن المتوقع توزيع الرواتب يوم 1 من شهر ديسمبر، خاصة وأن عمليات الصرف تستمر على مدار الشهر من مختلف المصارف والمنافذ المؤهلة للصرف على مستوى الدولة، بحيث يتحصل عليها جميع المتقاعدين في الدولة العراقية.