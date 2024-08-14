ما هي شروط التسجيل في منحة الطفل بالجزائر وطريقة التسجيل في المنحة 

طريقة التسجيل في منحة الطفل، تعتبر من أكثر التساؤلات التي توجهها كافة المواطنين بالجزائر الراغبين في الاستفادة من المنحة، وقد ردت الحكومة الجزائرية بالشروط التي يجب توافرها لدى كافة المتقدمين وأيضاً الطريقة الصحيحة في التسجيل على منحة الطفل، سيتم التعرف على التفاصيل الكاملة في السطور التالية.

شروط التسجيل في منحة الطفل بالجزائر

أعلنت وزارة التضامن الجزائري بأن هناك بعض الشروط الأساسية التي يجب توافرها لدى كافة الأطفال المتقدمين على المنحة، وذلك للموافقة على طلب صرفها، وتتلخص الشروط في الآتي:

من أهم الشروط أن يكون المتقدم جزائري الجنسية ومن أبوين جزائريين.

يلزم على المتقدم الإقامة الدائمة داخل الجزائر، ومن أهم الشروط تسجيل الطفل في وزارة التضامن الاجتماعي بالجزائر.

من الضروري يتراوح عمر المتقدم من 6 سنوات الى 18 سنة فقط، ويجب التأكد من أن الطفل لدية مرض أو إعاقة ليتم الموافقة على طلب صرف المنحة لهم.

الحد الأدنى لقيمة الدخل الشهري للأسرة 15.000 دينار جزائري.

طريقة التسجيل في منحة الطفل بالجزائر

أوضحت وزارة التضامن الاجتماعي بالجزائر بأنه من الضروري التسجيل في المنحة إلكترونيا كل ما عليك اتباع الخطوات التالية: